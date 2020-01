ULTIMA ORA | Romario Benzar e OUT de la Lecce! Ce se intampla cu internationalul roman! Anuntul facut de directorul sportiv al clubului

Directorul sportiv al celor de la Lecce a anuntat ce se va intampla cu Romario Benzar.

Gruparea italiana nu il mai doreste pe Romario Benzar, care ar putea pleca in aceasta iarna de la echipa. Fundasul roman a jucat doar 4 meciuri in tricoul lui Lecce in acest sezon, iar directorul sportiv al clubului a spus ca il va imprumuta pe Benzar la un club la care ar putea juca constant.

"Atat Imbula, cat si Benzar au avut probleme de adaptare. Parerea mea despre ei ramane neschimbata, dar nu s-au acomodat si este normal pentru ei sa schimbe aerul. Vom incerca sa gasim variante de imprumut potrivite pentru ei", a declarat Mauro Meluso, directorul sportiv al celor de la Lecce.

Conform Transfermarkt, cota lui Benzar se ridica la 1.8 milioane de euro. Jucatorul a fost transferat de la FCSB in vara, in schimbul sumei de 2 milioane de euro