ULTIMA ORA | Romario Benzar poate pleca de la Lecce! Fundasul e nemultumit ca nu joaca si vrea sa ii paraseasca pe italieni! In ce campionat poate ajunge

Romario Benzar poate pleca de la Lecce.

Fostul fundas al celor de la FCSB, Romario Benzar, a evoluat doar in 4 partide pentru Lecce in acest sezon si ar vrea sa plece la o formatia la care ar putea joace constant.

Potrivit Digisport, o echipa din campionatul din Turcia l-ar vrea pe Benzar, insa cei de la Lecce accepta doar varianta imprumutului, ci nu a unui transfer definitiv.

Benzar a venit la Lecce in schimbul a 2 milioane de euro in vara acestui an si a semnat un contract pe 3 sezoane cu formatia din Serie A.

1,8 milioane de euro este cota lui Benzar pe transfermarkt.com