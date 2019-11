S-au asezat la masa sa negocieze! Unde poate juca Ibrahimovic din iarna si cat bani va castiga! Clubul URIAS la care poate ajunge

Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat plecarea de la La Galaxy.

Contractul starului suedez cu formatia din MLS expira la finalul acestui sezon, iar Ibrahimovic si-a anuntat plecarea de la LA Galaxy. Agentul fotbalistului, Mino Raiola, s-a intalnit cu oficialii clubului AC Milan si au inceput primele negocieri pentru Ibrahimovic. Suedezul ar putea juca pentru AC Milan din ianuarie.

Potrivit SKY Sports Italia, cele doua parti nu au batut palma in totalitate. Milanezii ii ofera lui Ibrahimovic un contract pana la finalul sezonului cu un salariu de 4 milioane de euro. Daca cele doua parti cad de acord in totalitate, contractul va fi prelungit cu inca un an.

Daca cele doua parti se vor intelege, Ibrahimovic ar reveni la AC Milan dupa 8 ani distanta. Acesta a mai evoluat pentru rossoneri in perioada 2010-2012, unde a marcat 56 de goluri, in 85 de meciuri.