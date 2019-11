Ibrahimovic pune o conditie CAPITALA pentru viitorul club! Salariul pe care il vrea pentru doar 6 luni de contract

Ibrahimovic va pleca de la LA Galaxy si este in cautarea unui nou contract.



Ibrahimovic a ajuns la 38 de ani, dar nu se gandeste la retragere deocamdata. Suedezul vrea sa revina in fotbalul european si pune o conditie capitala. Potrivit LaRepubblica, Zlatan cere un salariu lunar de un milion de euro pentru un contract pe sase luni.

Ibrahimovic are sanse mari sa revina in Serie A avand in vedere ca 5 echipe il doresc. AC Milan, Bologna, AS Roma, Napoli si Fiorentina il vor pe suedez. Potrivit jurnalistilor italieni, Milan spera ca Ibra sa accepte patru milioane de euro pentru cele 6 luni si sa revina in tricoul "Diavolilor".

In cazul in care va pica varianta Milan, Zlatan se poate intoarce la "Diavolii" de pe Old Trafford. Si Manchester United si-a manifestat interesul pentru suedez.