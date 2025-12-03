Atalanta - Genoa, confruntare din optimile Cupei Italiei, este programată să se desfășoare astăzi, începând cu ora 16:00. Partida va fi transmisă în direct de către VOYO și redată în format LIVE VIDEO de către Sport.ro.

Atalanta - Genoa, în direct pe VOYO de la 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro

Pentru viitorul lui Nicolae Stanciu duelul se poate dovedi a fi extrem de important. Internaționalul român a fost lăsat numai pe banca de rezerve de la revenirea după accidentare în Serie A, în precedentele 4 jocuri.

Antrenorul Daniele De Rossi l-ar putea testa, în premieră în mandatul său, pe liderul naționalei României. Formația finanțată de Dan Șucu nu poate emite pretenții la cucerirea Cupei Italiei, iar Atalanta este un adversar mai bine cotat.

Publicațiile din presa italiană sunt împărțite în privința introducerii lui Nicolae Stanciu încă din formula de start. Totuși, șansele ca Stanciu să fie pe teren măcar în partea secundă sunt ridicate, dat fiind și contextul partidei.

Echipele probabile în Atalanta - Genoa:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello - Kossounou, Hien, Kolasinac - Zalewski, Musah, Pasalic, Ahanor - Samardzic, Sulemana - Krstovic. Antrenor: Raffaele Palladino.

Genoa (3-5-2): Siegrist - Otoa, Ostigard, Vasquez - Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Stanciu, Venturino - Ekuban, Ekhator. Antrenor: Daniele De Rossi.

Până acum, la Genoa, Nicolae Stanciu a strâns 3 partide fără gol în Serie A. El a avut, de asemenea, și două apariții în Cupa Italiei, în care a marcat un gol.

În Serie A, Genoa are 11 puncte și se află pe locul 16. Atalanta ocupă poziția a 12-a cu 16 puncte după 13 etape. Cele două grupări nu s-au întâlnit până acum în stagiunea curentă. Ultima confruntare a avut loc sezonul trecut, când Atalanta s-a impus cu 3-2 în deplasare, în etapa a 37-a.

