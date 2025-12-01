Stanciu a jucat ultima dată la Genoa pe 29 septembrie, în Serie A, contra lui Lazio (0-3), meci în care a suferit o accidentare musculară. Mijlocașul a ratat convocările la echipa națională și abia de la începutul lui noiembrie a fost reintegrat în lot.

Nicolae Stanciu, anunțat titular la Genoa în meciul cu Atalanta din Cupa Italiei, LIVE pe VOYO



Chiar dacă este apt din punct de vedere medical, Stanciu a fost rezervă neutilizată la ultimele patru partide din Serie A. Căpitanul României a văzut de pe bancă victoria echipei lui Daniele De Rossi contra Veronei, sâmbătă, scor 2-1, în Serie A.



Stanciu este acum aproape să încheie perioada de peste două luni fără meci jucat. Mijlocașul ar urma să fie folosit în meciul din optimile Cupei Italiei contra Atalantei, miercuri, de la ora 16:00, în direct pe VOYO.



Mijlocașul român ar urma să îi ia locul în echipa de start ucraineanului Ruslan Malinovskyi (32 de ani), care a fost titular în aproape toate meciurile din Serie A, anunță Calcio Genoa, care citează ziarul Il Secolo XIX.



Vestea probabilei titularizări a lui Stanciu vine după câteva zile în care presa din Italia a speculat că mijlocașul ar putea pleca de la Genoa în iarnă. O destinație posibilă ar fi Rapid, cealaltă echipă a lui Dan Șucu.



