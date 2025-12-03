”Grifonul” s-a descotorosit de serviciile lui Patrick Vieira și l-a numit pe banca tehnică pe fostul mare internațional italian, Daniele De Rossi (42 de ani).



Noul tehnician a bifat trei apariții pe banca lui Genoa, iar în niciun meci nu l-a introdus pe căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu (32 de ani).



”Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu?” Răzvan Raț a răspuns fără ocolișuri: ”Asta crede noul antrenor despre el”



Răzvan Raț a discutat cu reprezentanții mass-media la evenimentul VOYO de lansare al documentarului lui Adrian Mutu, ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, iar printre altele a fost întrebat și despre Nicolae Stanciu.



Raț face parte din Consiliul de Administrație al lui Genoa și a dezvăluit că singurul care-i ”decide viitorul” lui Stanciu este noul antrenor, Daniele De Rossi.



De altfel, Raț a subliniat că De Rossi are o părere bună despre Stanciu și că-i apreciază profesionalismul și valoarea.



”(n.r. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu?) El a venit după o accidentare. Avem un antrenor nou. Este într-o perioadă de evaluare, să spunem așa. Doar antrenorul decide dacă va juca sau nu. Aici nu poate să influențeze nimeni decizia antrenorului. Mai departe, nici eu nu știu ce se va întâmpla cu el sau în meciurile viitoare.



Sunt doar trei meciuri cu noul antrenor. Și cred că are timp să înțeleagă. Până la urmă, ne va comunica dacă se va baza pe el sau nu. Dar eu nu cred că nu se va baza. El e mulțumit de ce înseamnă Stanciu pentru Genoa în vestiar, de profesionalismul lui și de valoarea lui”, a spus Răzvan Raț.

