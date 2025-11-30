Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a fost din nou lăsat pe bancă în victoria cu Verona, scor 2-1, și nu a jucat niciun minut.

Este al patrulea meci consecutiv în care căpitanul României rămâne rezervă neutilizată, iar ultimele trei partide sunt chiar de la instalarea lui De Rossi.

De Rossi nu îl include pe Stanciu în planurile sale

Fostul campion mondial cu Italia din 2006 pare să fi conturat formula de bază fără Stanciu. Genoa a acumulat cinci puncte în primele trei partide cu De Rossi la timonă, 2-2 cu Fiorentina, 3-3 cu Cagliari și 2-1 cu Verona, iar antrenorul italian nu a simțit nevoia să schimbe dinamica din teren.

De Rossi a implementat sistemul 3-5-2, cu doi interi și un închizător în linia mediană. Teoretic, Stanciu ar putea evolua ca inter, însă concurența este una dură, cu Malinovski și Thorsby titulari incontestabili în acest moment.

