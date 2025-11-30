Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu

Genoa a intrat într-o nouă eră după plecarea lui Patrick Vieira, iar Daniele De Rossi, alesul patronului Dan Șucu, a început cu rezultate bune pe banca „grifonilor”.

Nicolae Stanciu Genoa Patrick Vieira dan sucu Daniele de Rossi
Nicolae Stanciu a fost din nou lăsat pe bancă în victoria cu Verona, scor 2-1, și nu a jucat niciun minut.

Este al patrulea meci consecutiv în care căpitanul României rămâne rezervă neutilizată, iar ultimele trei partide sunt chiar de la instalarea lui De Rossi.

De Rossi nu îl include pe Stanciu în planurile sale

Fostul campion mondial cu Italia din 2006 pare să fi conturat formula de bază fără Stanciu. Genoa a acumulat cinci puncte în primele trei partide cu De Rossi la timonă, 2-2 cu Fiorentina, 3-3 cu Cagliari și 2-1 cu Verona, iar antrenorul italian nu a simțit nevoia să schimbe dinamica din teren.

De Rossi a implementat sistemul 3-5-2, cu doi interi și un închizător în linia mediană. Teoretic, Stanciu ar putea evolua ca inter, însă concurența este una dură, cu Malinovski și Thorsby titulari incontestabili în acest moment.

Transferat în vară, Stanciu a apucat să joace doar trei meciuri în Serie A, dintre care două ca titular. După duelul cu Lazio, pierdut 0-3 pe 29 septembrie, mijlocașul a suferit o accidentare musculară care l-a scos din circuit o perioadă.

Românul are un singur gol la Genoa, reușit în Cupa Italiei, însă în campionat nu a apucat încă să își treacă numele pe tabelă. Cu De Rossi la cârmă, Genoa a urcat pe locul 15 în Serie A, cu 11 puncte.

