Inter Milano - Venezia, partidă contând pentru optimile Cupei Italiei, va avea loc astăzi de la ora 22:00. Debutul lui Cristi Chivu ca antrenor în cea de-a doua competiție ca importanță din „Cizmă” va fi redat în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO de Sport.ro.

Cristi Chivu debutează ca antrenor în Cupa Italiei: Inter Milano - Venezia, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro

Chivu se află până acum în cărți pe toate planurile alături de „nerazzurri”. În campionat Inter ocupă locul 3 cu 27 de puncte, la o „lungime” distanță de fruntașele AC Milan și Napoli.

În grupa unică din Liga Campionilor, se situează pe poziția a 4-a cu 12 puncte, milanezii fiind depășiți la golaveraj de Bayern Munchen și PSG, respectiv de liderul Arsenal. Doar „tunarii” au punctaj maxim după primele 5 runde (15 din 15).

Cristi Chivu nu își poate permite un altfel de rezultat, în Cupa Italiei, în afară de victoria contra divizionarei secunde Venezia. Formația antrenată de Giovanni Stroppa ocupă locul 5 din Serie B, după ce în stagiunea precedentă a retrogradat din primul eșalon.

Echipele probabile din Inter Milano - Venezia: