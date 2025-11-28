Nicolae Stanciu a ajuns în Serie A, în vară, însă trecerea la acest nivel, după ce a bătut pasul pe loc la Damac, în Saudi Pro League, a lăsat amprenta pe nivelul fotbalistic al fostului căpitan al României.

De aceea, în ultimele săptămâni, Stanciu a fost „omul invizibil“, la Genoa. Și, pe fondul acestei situații, presa italiană a speculat pe seama venirii sale, la Rapid, din iarnă. Mai ales că cele două grupări, Genoa și Rapid, au același acționar principal: Dan Șucu.

După Rapid – Csikszereda, scor 4-1, celălalt acționar al Rapidului, Victor Angelescu, a avut o intervenție telefonică, la Digi Sport, unde a fost întrebat despre posibila sosire a lui Stanciu sub comanda lui Costel Gâlcă.

„Nu s-a vorbit până acum! Dacă s-ar putea (n.r. – realiza mutarea) e primul pe care ni l-am dori. Dar, de obicei, ne-am dori să ne concentrăm pe ținte reale. Din ce știu eu, Stanciu vrea să joace, la Genoa, în Italia, în continuare“, a spus Victor Angelescu.

