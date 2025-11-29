Echipele Genoa şi Udinese au obţinut victorii, sâmbătă seara, în meciurile susţinute în etapa a 13-a din Serie A.

Genoa - Hellas Verona 2-1 fără Nicolae Stanciu



Jucând în faţa propriilor suporteri, Genoa lui Dan Șucu, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a învins cu 2-1 pe Hellas Verona, prin golurile lui Lorenzo Colombo (40) şi Morten Thorsby (62).

Oaspeţii au punctat prin Rafik Belghali (21).

Cu 11 puncte, Genoa este pe locul 15, în timp ce Verona, fără victorie până acum, rămâne "lanterna roşie", locul 20, cu 6 puncte.

Parma - Udinese 0-2 fără Răzvan Sava



Jucând în deplasare, Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, s-a impus cu 2-0 în faţa celor de la Parma.

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Nicolo Zaniolo (11) şi Keinan Davis (65, penalty).

Parma a terminat cu un jucător mai puţin pe teren după ce Mariano Troilo a văzut cartonaşul roşu în minutul 64. Udinese este momentan pe locul 9, cu 18 puncte, Parma fiind pe 16, cu 11 puncte.

Vineri seara, în prologul etapei, Como a învins cu 2-0 pe Sassuolo.

Runda, care continuă sâmbătă seara, duminică şi luni, programează derby-urile AC Milan - Lazio şi AS Roma - Napoli, scrie Agerpres.

Pe podium se află AS Roma, AC Milan şi Napoli cu 27, respectiv câte 25 de puncte.

