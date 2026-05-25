Succesul lui Chivu a provocat plecarea lui Conte

Antrenorul Antonio Conte (56 de ani) a anunțat că va părăsi Napoli în această vară, la 12 luni după ce a condus clubul spre cucerirea titlului din Serie A. Italianul a preluat conducerea tehnică a echipei Napoli, în iunie 2024, și în primul său sezon a adus al patrulea titlu de campioană din istoria clubului.

În această stagiune, Napoli a terminat pe locul doi, la 11 puncte în spatele campioanei Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. De asemenea, napoletanii au fost eliminați în faza ligii din Champions League (locul 30) și au părăsit Coppa Italia în sferturile de finală (1-1, 6-7 d.l.d. cu Como).

L-a propus pe Guardiola în locul său, dar sunt luați în calcul Grosso, Italiano și Allegri

"A fost o onoare, cu adevărat specială să antrenez Napoli. Au fost două sezoane grozave, o experiență excepțională. A fost decizia mea. Sfatul meu ar fi să-l angajați pe Pep Guardiola", a declarat Conte jurnaliștilor italieni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele clubului, Aurelio de Laurentiis.

Există însă șanse foarte mici ca fostul manager al lui Manchester City să preia Napoli, favoriți fiind Fabio Grosso (antrenorul lui Sassuolo), Vincenzo Italiano (antrenorului lui Bologna) și Max Allegri (antrenorul lui AC Milan).

