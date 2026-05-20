Presa italiană susţine că Pep Guardiola este pregătit să antreneze o echipă naţională şi că el rămâne candidatul "de vis" pentru a-i urma lui Gennaro Gattuso în funcţia de selecţioner al Squadrei Azzurra, scrie site-ul Football Italia.

Pep Guardiola, dornic să preia o echipă națională

Guardiola este aşteptat să se despartă de Manchester City la sfârşitul sezonului 2025-2026, după 10 ani petrecuţi pe stadionul Etihad, perioadă în care spaniolul a câştigat şase titluri în Premier League, trei Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei şi o Cupă Mondială a Cluburilor. El ar urma să fie înlocuit de italianul Enzo Maresca, fost antrenor al echipei Chelsea.

Italia este încă în căutarea unui nou selecţioner al echipei naţionale, de când Gattuso a demisionat, la scurt timp după înfrângerea suferită împotriva reprezentativei din Bosnia și Herţegovina, în finala play-off-ului Cupei Mondiale, la sfârşitul lunii martie.

Conte și Allegri, printre variantele Italiei

Antonio Conte şi Massimiliano Allegri sunt două dintre principalele nume menţionate pentru postul vacant la naţionala Italiei, iar presa de miercuri susţine că Roberto Mancini este din nou o opţiune. Opţiunea "de vis", potrivit Gazzettei dello Sport, este în continuare Guardiola.

Gazzetta scrie că, după 17 sezoane complete ca antrenor principal în fotbalul de club, perioadă în care le-a antrenat pe FC Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City, Guardiola este "pregătit" să devină selecţionerul unei echipe naţionale.

Ziarul citat sugerează că Guardiola ar putea prelua o echipă reprezentativă după Cupa Mondială 2026 sau, eventual, după Campionatul European din 2028, în funcţie dacă el va decide sau nu să îşi ia un concediu sabatic.

Agerpres