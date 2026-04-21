Amendă uriașă pentru Romelu Lukaku la Napoli. Motivul care îi forțează plecarea

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Romelu Lukaku a fost sancționat drastic de conducerea lui Napoli, după ce a petrecut mai mult de două săptămâni în Belgia fără acordul clubului.

TAGS:
Din articol

Atacantul în vârstă de 32 de ani a primit o amendă de 150.000 de euro din partea oficialilor italieni. Sancțiunea a fost aplicată în urma absenței nejustificate a jucătorului, iar plecarea sa de pe stadionul „Diego Armando Maradona” la finalul acestui sezon devine din ce în ce mai sigură.

Întâlnire decisivă pentru viitorul belgianului

Revenit în Peninsulă, Lukaku a avut luni o ședință cu Giovanni Manna, directorul echipei. Potrivit informațiilor venite din anturajul clubului, la discuții a asistat și impresarul Federico Pastorello. Acesta are acum obiectivul de a-i găsi o nouă destinație fotbalistului, în ciuda faptului că belgianul mai are un an de contract cu formația napoletană. De asemenea, sursele citate menționează că jucătorul nu a avut nicio întrevedere cu antrenorul Antonio Conte.

  • Romelu lukaku 03
×
Romelu Lukaku / Foto: Getty Images
Romelu Lukaku a fost prezentat la noua sa echipă / Foto: Twitter @ADeLaurentiis
Romelu Lukaku
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sezonul actual a fost unul dificil pentru Romelu Lukaku. Din cauza unei leziuni musculare grave suferite în startul campionatului, el a ratat mare parte din prima jumătate a stagiunii. Până în prezent, a adunat doar șapte apariții, reușind să marcheze un singur gol și pierzându-și locul de titular.

Cu toate acestea, atacantul a fost reintegrat în lot și va putea fi utilizat de Antonio Conte în ultimele trei etape ale sezonului din Serie A.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!