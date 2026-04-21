Amendă uriașă pentru Romelu Lukaku la Napoli. Motivul care îi forțează plecarea

Atacantul în vârstă de 32 de ani a primit o amendă de 150.000 de euro din partea oficialilor italieni. Sancțiunea a fost aplicată în urma absenței nejustificate a jucătorului, iar plecarea sa de pe stadionul „Diego Armando Maradona” la finalul acestui sezon devine din ce în ce mai sigură.

Întâlnire decisivă pentru viitorul belgianului

Revenit în Peninsulă, Lukaku a avut luni o ședință cu Giovanni Manna, directorul echipei. Potrivit informațiilor venite din anturajul clubului, la discuții a asistat și impresarul Federico Pastorello. Acesta are acum obiectivul de a-i găsi o nouă destinație fotbalistului, în ciuda faptului că belgianul mai are un an de contract cu formația napoletană. De asemenea, sursele citate menționează că jucătorul nu a avut nicio întrevedere cu antrenorul Antonio Conte.