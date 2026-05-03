Inter are nevoie de un singur punct contra Parmei pentru a fi matematic campioană, cu trei runde înainte de final. Aproximativ 75.000 de fani vor fi prezenți pe Stadio Giuseppe Meazza pentru a sărbători cel de-al 21-lea titlu din istoria clubului.

Conte, ținut în lanț de Chivu! Ce a apărut la stadionul lui Inter înaintea meciului de titlu

Fanii lui Inter au creat o atmosferă specială la sosirea echipei la stadion și nu le-au uitat nici pe rivalele AC Milan sau Napoli.

În preajma stadionului a apărut și un banner în care Cristi Chivu este portretizat ținând în lanț un câine pe care este pus capul lui Antonio Conte, antrenorul celei de-a doua clasate Napoli.

"Este un banner care ar putea să nu fie corect din punct de vedere politic și care probabil va stârni o controversă", a notat FC Inter News.