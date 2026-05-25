În urmă cu doi ani, în vara lui 2024, Manchester United l-a cedat pe internaționalul scoțian Scott McTominay, pentru suma de 30 de milioane de euro, la Napoli. În plus, Manchester United păstrează și procente dintr-un viitor transfer, iar McTominay a semnat un acord pe patru sezoane.

Despărțirea dintre McTominay și United s-a produs după 23 de ani pe care scoțianul i-a petrecut la clubul de pe Old Trafford. Venit la vârsta de cinci ani, a trecut pe la toate grupele de copii și juniori ale "diavolilor", iar în 2015 a fost promovat la echipa a doua a clubului.

Napoli refuză transferul lui Scott McTominay

Însă, mutarea în Italia l-a făcut pe mijlocaș să își relanseze cariera, pentru că în Premier League, nu mai avea evoluții apreciate. În acest sezon, el a consemnat 43 de meciuri, 14 goluri și patru pase decisive.

Dorit în Premier League și Arabia Saudită acum, Napoli nu vrea să îl cedeze pe scoțian și, mai mult, vrea să îi prelungească acordul până în 2030, dar și să prevadă o clauză pentru adăugarea încă unui an, până în 2031.

”Agentul meu nu a vorbit cu nimeni despre viitorul meu. Vorbește doar cu mine și cu clubul. Sunt extrem de fericit aici și, în ceea ce mă privește, sunt un jucător al lui Napoli; este tot la ce mă gândesc. Viitorul este foarte important și m-aș putea vedea la Napoli mult timp”, a spus McTominay despre situația sa la Napoli.