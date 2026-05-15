Petrolul luptă pentru supraviețuirea în Superliga României. ”Lupii Galbeni” speră să încheie sezonul deasupra celor de la Farul Constanța, echipa pe care trebuie să o depășească pentru a scăpa și de baraj.

Investitori din jurul clubului Napoli vor să sponsorizeze Petrolul

Cele două formații sunt la egalitate de puncte, iar totul se va decide în ultima etapă, când Petrolul o va înfrunta pe Oțelul Galați, iar Farul, pe Metaloglobus.

În același timp, ploieștenii se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere financiar. ”Lupii” au o datorie totală de 9 milioane de euro, iar în momentul de față, clubul de pe ”Ilie Oană” se află în concordat preventiv, însă ar putea urma insolvența la Petrolul.

Claudiu Tudor, președintele clubului, susține însă că o posibilă soluție ar putea veni din Italia. Mai mulți investitori apropiați și de Napoli ar fi dispuși să investească la Petrolul, mai întâi sub forma unui parteneriat și mai apoi, dacă va fi cazul, ar putea fi vorba chiar despre o preluare a clubului.

”Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu Hermannstadt, și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba despre o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a spus Claudiu Tudor, conform ObservatorulPH.