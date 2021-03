Andrea Pirlo, laudat dupa ce l-a tinut rezerva pe Ronaldo la meciul cu Lazio! "A fost o miscare desteapta cand a facut asta!"

Juventus s-a impus in fata lui Lazio, 3-1, sambata, intr-un meci care a contat pentru etapa cu numarul 26 din Serie A.

Lasat pe banca de rezerve si introdus in repriza a doua, cand meciul era deja rezolvat, Cristiano Ronaldo e recunoscut ca un jucator care vrea sa joace meci de meci. Totusi, legenda lui Juventus, Alessandro De Piero, il lauda pe Andrea Pirlo pentru decizia luata si considera ca Juventus este in crestere, dupa ce parea ca echipa este intr-o criza de forma.

"Nu ma asteptam ca Juventus sa mai revina de la 0-1, in ultimele saptamani au avut destule probleme fizice. Pirlo a facut o miscare desteapta cand a decis sa-l lase pe Cristiano Ronaldo pe banca. In final au castigat fara sase titulari, au reusit sa odihneasca echipa pentru urmatorul meci, cu Porto. Vor avea nevoie de o seara perfecta pentru a se califica. Juventus pare ca a fost in cadere, insa acum revine la o forma buna", a spus Del Piero, citat de Football Italia.

Dupa ce a pierdut in tur, 2-1, la Porto, Juventus incearca sa se califice pe teren propriu si sa revina in sferturile Champions League. Partida retur va fi marti, de la ora 22:00, meci in care portughezu Ronaldo e asteptat sa straluceasca si sa-si califce echipa in faza urmatoare.