Fanii lui Juventus sunt în extaz și vânzările de tricouri cu numele lui Del Piero au crescut din nou, după ce clubul a transferat-o pe Dorotea Del Piero (17 ani) pentru echipa feminină.



Fiica lui Del Piero, transferată recent de Juventus

Tânăra a fost crescută la Los Angeles, a făcut primii pași în fotbal peste Ocean și se va alătura deocamdată echipei U17, care în sezonul precedent a jucat finala campionatului la categoria sa de vârstă.

Din sezonul viitor, aceasta va face parte din lotul echipei de senioare, care este vicecampioana din sezonul trecut și le are în lot pe Alisha Lehmann, Emma Kullberg, Sara Gama, Estelle Cascarino, Amalie Vangsgaard, Hanna Bennison, Pauline Peyraud-Magnin sau Cristiana Girelli.

Del Piero mai are doi băieți, Tobias (17 ani / Empoli U18) și Sasha (14 ani). Acesta este căsătorit cu Sonia Amoruso, sora fostul său coechipier Nicola Amoruso, și este stabilit în California, unde deține restaurantul N.10. Atacantul Lorenzo Del Piero (24 de ani / Juve Stabia) este nepotul său.



Del Piero, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria "Bătrânei Doamne"

Alessandro Del Piero (49 de ani) este născut la Conegliano (Regiunea Veneto) și a jucat pentru Padova (1991-1993), Juventus (1993-2012), Sydney FC (2012-2024) și Delhi Dynamos (2014). Are 91 de selecții și 27 de goluri pentru naționala Italiei, cu care a participat la Euro 1996, CM 1998 (sfert de finală), Euro 2000 (finală), Euro 2004, CM 2006 (campion mondial) și CM 2008 (sfert de finală).



În palmaresul de la echipa de club are Champions League (1995-1996), Supercupa Europei (1996), Cupa Intercontinentală (1996), titlul în Serie A (x6), Coppa Italia (1), Supercoppa Italiana (x4), Cupa Intetoto (1999), Euro U21 (1996), Cupa Mondială (2006) și finala Euro 2000. Printre numeroasele distincții individuale se găsesc Bravo Award (1996), Capocannoniere (2007-2008 / 21 goluri), AIC Serie A Italian Footballer of the Year (1998, 2008), includerea în FIFA 100 sau Golden Foot Award (2007).



Considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din istoria fotbalului, "Pinturicchio" este divinizat de către fanii lui Juventus pentru că nu a păsăsit echipa când a fost retrogradată în Serie B, după scandalul Calciopoli. El este liderul all-time al lui Juventus în privința meciurilor jucate (705) și al golurilor marcate (290).



Foto - Getty Images