Ancelotti a luat o decizie in cazul lui Chiriches! Ce se va intampla cu fundasul roman! 

Vlad Chiriches a revenit dupa o accidentare grava.

Chiriches a trecut printr-o perioada nefasta in cariera sa, fiind accidentat destul de grav. Romanul tocmai s-a recuperat dupa o operatie dificila la genunchiul stang. La fel ca Mihai Pintilii, Vlad Chiriches s-a accidentat in meciul nationalei cu Muntenegru, partida disputata pe 10 septembrie, suferind o ruptura a ligamentului incrucisat.

Internationalul roman nu a mai jucat vreun meci oficial de la acel moment, iar antrenorul lui Napoli, Carlo Ancelotti, a decis sa il includa in lot pentru meciul cu Fiorentina, de sambata. Avand in vedere ca Raul Albiol este accidentat, Chiriches se lupta pentru un loc in primul 11 cu sarbul Nikola Maksimovici.

Fundasul roman a oferit ieri un interviu pentru un post de radio italian, in care ii multumeste lui Ancelotti pentru sustinerea aratata in lunile in care a fost accidentat.

"La inceput, a fost dificila revenirea, pentru ca nu reuseam sa fac multe lucuri. Apoi, am inceput sa lucrez cu mingea si, evident, era acea dorinta de a juca. Ai nevoie de cineva care sa-ti spuna sa stai linistit, sa nu te grabesti, sa iei lucrurile pas cu pas. Il respect foarte mult pe antrenor, pentru ca in aceste luni de absenta a vorbit cu mine, mi-a oferit sustinere si mi-a transmis multe lucruri furmoase", a spus Vlad Chiriches.