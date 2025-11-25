Como, antrenată de fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, a învins categoric în deplasare, cu scorul de 5-1, formaţia Torino, luni seara, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a din Serie A.
Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Jayden Addai (36, 52) şi reuşitele lui Jacobo Ramon (71), Nico Paz (76) şi Martin Baturina (86), în timp ce gazdele au înscris golul de onoare prin Nikola Vlasic, care a transformat un penalty în finalul primei reprize (45+2).
Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.
În urma acestui succes, Como a urcat pe locul al şaselea în Serie A, cu 21 de puncte, depăşind-o pe Juventus Torino (locul 7, cu 20 de puncte), care a remizat sâmbătă în deplasare cu Fiorentina (1-1).
Torino se află pe locul 14, cu 12 puncte.
Într-un alt meci disputat luni, Sassuolo (locul 9) a remizat in extremis pe teren propriu cu Pisa (locul 16), scor 2-2, gazdele marcând golul egalizator în timpul adiţional, prin Kristian Thorstvedt (90+5).
Pisa, lipsită de internaționalul român Marius Marin, a contat din minutul 46 pe veteranul Raul Albiol (40 de ani), notat de Sofascore cu 6.9, peste media 6.66 a echipei, și aflat la a doua prezență în acest sezon din Serie A.
Fundașul central trecut și pe la Real Madrid, campion mondial în 2010 și dublu campion european, în 2008 și 2012, cu naționala Spaniei (exact precum Cesc Fabregas, antrenorul lui Como pomenit mai sus), a semnat în această toamnă cu Pisa un contract valabil pe un sezon.
Rezultatele și marcatorii din etapa 12 din Serie A
Sâmbătă
Udinese - Bologna 0-3
Au marcat: Pobega (54, 59), Bernardeschi (90+4)
Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.
Cagliari - Genoa 3-3
Au marcat: Borrelli (33, 60), Sebastiano Esposito (43), respectiv Vitinha (18), Ostigard (41), Aron Martin (83).
Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.
Fiorentina - Juventus Torino 1-1
Au marcat: Mandragora (48), respectiv Kostic (45+5).
Napoli - Atalanta 3-1
Au marcat: Neres (17, 38), Lang (45), respectiv Scamacca (52).
Duminică
Hellas Verona - Parma 1-2
Au marcat: Giovane Santana do Nascimento (65), respectiv Mateo Pellegrino (18, 80).
Cremonese - AS Roma 1-3
Au marcat: Folino (90+3), respectiv Soule (17), Evan Ferguson (64), Wesley (69).
Lazio Roma - Lecce 2-0
Au marcat: Guendouzi (29), Noslin (90+5).
Inter Milano - AC Milan 0-1
A marcat: Pulisic (54).
Luni
Torino - Como 1-5
Au marcat: Vlasic (45+2 - penalty), respectiv Addai (36, 52), Jacobo Ramon (71), Nico Paz (76), Baturina (86).
Sassuolo - Pisa 2-2
Au marcat: Nemanja Matic (6), Thorstvedt (90+5), respectiv Nzola (4 - penalty), Meister (81).
Mijlocaşul român Marius Marin nu a făcut parte din lotul echipei Pisa la acest meci, notează Agerpres.
