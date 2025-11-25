Como, antrenată de fostul internaţional spaniol Cesc Fabregas, a învins categoric în deplasare, cu scorul de 5-1, formaţia Torino, luni seara, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a din Serie A.

Românul Mihai Popa, rezervă în ”măcelul” Torino - Como 1-5



Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Jayden Addai (36, 52) şi reuşitele lui Jacobo Ramon (71), Nico Paz (76) şi Martin Baturina (86), în timp ce gazdele au înscris golul de onoare prin Nikola Vlasic, care a transformat un penalty în finalul primei reprize (45+2).

Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.

În urma acestui succes, Como a urcat pe locul al şaselea în Serie A, cu 21 de puncte, depăşind-o pe Juventus Torino (locul 7, cu 20 de puncte), care a remizat sâmbătă în deplasare cu Fiorentina (1-1).

Torino se află pe locul 14, cu 12 puncte.

