"Eu m-am retras din nationala la 26 de ani pentru ca nu eram titular la echipa de club!" Atac VIOLENT la Chiriches: capitanul nationalei, facut praf de un membru al "Generatiei de Aur"

Florin Raducioiu a lansat un atac extrem de dur la adresa capitanului nationalei.

Fostul international roman nu intelege de ce Vlad Chiriches este convocat la nationala in contextul in care este rezerva la Napoli.

"Acum sunt foarte putini jucatori pe care te poti baza. Nu am nimic cu Chiriches, dar el venea atat in mandatul lui Daum, cat si in cel al lui Contra. Era convocat fara sa joace la echipa de club. E inadmisibil asa ceva! E important ca jucatorii sa evolueze la echipa de club si sa vina la nationala pregatiti moral, fizic, tehnic pentru a fi folositi de Contra. Eu m-am retras de la nationala la 26 de ani pentru ca nu eram titular la echipa de club", a declarat Florin Răducioiu pentru Telekom Sport.

Chiriches a strans 53 de meciuri la echipa nationala, insa a lipsit de la ultimele trei partide ale Romaniei, fiind accidentat.