Liber de contract după despărțirea de Villarreal, Raul Albiol a semnat cu Pisa, nou-promovată în Serie A, pentru un sezon. La Pisa evoluează şi românul Marius Marin.

La aproape 40 de ani (îi va împlini joi), fundaşul spaniol a ajuns de luni, la Pisa. Potrivit news.ro, contractul său, valabil pentru acest sezon, poate fi prelungit pentru încă un an, în cazul în care părțile își vor dori acest lucru, în vara anului viitor.

După ce a jucat la Valencia şi Real Madrid, Albiol va aduce experienţa sa într-o echipă care va lupta pentru „supraviețuire“ în Serie A. Fost internaţional spaniol (58 selecţii), fotbalistul de 40 de ani a câştigat două Campionate Europene (2008, 2012), dar și Cupa Mondială (2010), fără să joace niciun minut la turneul final din Africa de Sud.

Titular la începutul sezonului trecut la Villarreal, înainte de a fi retrogradat pe banca de rezerve şi apoi de a se accidenta, Raul Albiol s-a întors într-un campionat pe care îl cunoaşte bine, după ce a petrecut şase sezoane, la Napoli, între 2013 şi 2019.

