Vesti extrem de proaste pentru Chiriches! Anuntul de ultim moment facut de presa italiana

Presa italiana vine o veste extrem de proasta pentru internationalul roman.

Chiriches s-a accidentat in meciul nationalei cu Muntenegru, scor 0-0, si are sanse extrem de mici sa mai joace in acest sezon. Potrivit cotidianului La Repubblica, Chiriches va fi ultimul dintre jucatorii lui Napoli care va reveni dupa accidentari. Fundasul roman va mai putea juca abia in luna martie a anului viitor.

Chiriches a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang in meciul cu Muntenegru. Desi accidentarea este una grava, medicul care s-a ocupat de situatia romanului a oferit un prim verdict optimist si a declarat ca fundasul in varsta de 29 de ani va fi 100% in luna ianuarie.

Verdictul initial a fost contrazis de ultimele investigatii facute de italieni. Carlo Ancelotti il va putea avea pe Chiriches la antrenamente abia in luna martie, iar romanul are sanse reduse de a mai prinde minute in acest sezon.