Mesajul de Craciun al capitanilor echipelor nationale! Chiriches, Radu, Manolache si Dragusin au acelasi vis: Sa duca Romania cat mai sus! | VIDEO

Capitanii nationalelor de fotbal stiu ce-si doresc de Craciun!

Vlad Chiriches, Ionut Radu (U21), Antonio Manolache (U19), Radu Dragusin (U17), capitanii echipelor nationale de fotbal ale Romaniei au transmis un mesaj de Craciun pentru romani!

Pe pagina de Facebook a echipei nationale de fotbal a fost publicat clipul festiv cu urarile celor patru.

"La final de an Centenar, doresc tuturor romanilor Sarbatori fericite si un Craciun asa cum si-l doresc! In 2018 am luptat si ne-am bucurat impreuna. In 2019 trebuie sa fim si mai buni si sa ne atingem obiectivele! Sa fim mandri ca suntem romani si sa avem rezultate cat mai bune, atat la fotbal, cat si pe alte planuri! La multi ani, Romania! Sa avem cu totii un an deosebit! Sarbatori fericite! Craciun fericit!", a fost mesajul capitanilor.

Echipa mare a Romaniei se va lupta in 2019 sa obtina calificarea la EURO 2020, intr-o grupa dificila, alaturi de Spania, Norvegia si Suedia, iar nationala U21 va lupta pentru titlul European la aceasta categorie de varsta in Italia si San Marino, acolo unde se va desfasura EURO U21 2019.