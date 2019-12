"Am scuipat sange repetand." Stefan Radu, despre victoria uriasa in fata lui Juventus! Lazio este la 5 puncte de liderul din Serie A

Din articol Stefan Radu nu a oferit detalii cu privire la viitorul sau:

Lazio s-a impus pe teren propriu in fata lui Juventus cu 3-1.

Radu Stefan a fost titular si integralist in victoria reusita de Lazio in fata lui Juventus.

"Pana nu am luat masuri am avut probleme in prima repriza, apoi, in pauza, antrenorul ne-a luat de urechi. Nu am fost agresivi si Juve a avut o posesie mai mare, a construit mai bine. Am iesit de la cabine mult mai rai, cu dorinta de a castiga jocul. Toata saptamana ne-a invatat cum sa iesim din aparare cu mingea la picior, am scuipat sange repetand. Am riscat, dar daca nu risti nu castigi nimic in viata", a spus Radu Stefan la finalul partidei.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul pe Olimpico in minutul 25, dupa o pasa perfecta a lui Bentancur in fata portii.

Luiz Felipe a restabilit egalitatea in prelungirile primei reprize. Milinkovic-Savic si Caicedo au adus victorie pentru Lazio in repriza a doua si echipa din Roma vine la 5 puncte in spatele liderului Inter si la 3 de Juventus.

"Este devreme sa ne gandim la vara, dar asta e casa mea si nu ma gandesc la nimic altceva", a mai spus fundasul lui Lazio.

Radu a fost foarte aproape de o despartire de Lazio in aceasta vara, dar suporterii au cerut ca jucatorul sa fie pastrat la club.