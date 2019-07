Unde va juca Stefan Radu in noul sezon! Soarta celui mai vechi strain din Serie A a fost hotarata

Stefan Radu (32 de ani) se va alatura de luni lotului lui Lazio si va continua pe Olimpico.

Stefan Radu (32 de ani), cel mai vechi strain in activitate din Serie A, fotbalist care imbraca de 12 ani tricoul lui Lazio, va continua pentru inca cel putin un sezon pe Olimpico. El se va alatura de luni lotului lui Lazio, anunta presa italiana! Romanul a avut o discutie cu Igli Tare, directorul sportiv al clubului, si i-a cerut acestuia scuze pentru iesirea nervoasa pe care a avut-o.

Stefan Radu va ajunge luni la Auronzo di Cadore, in cantonamentul lui Lazio, si va intra imediat in programul de pregatire facut de Simone Inzaghi.

Presa italiana scrie ca Stefan Radu a intrat in conflict cu conducerea lui Lazio dupa ce li s-a adresat in termeni duri unor coechipieri. Potrivit Il Messaggero, dupa o infrangere suferita de Lazio, Wallace si Bastos au ras in vestiar, moment in care Stefan Radu i-a luat la rost si a folosit cuvinte nepotrivite.

Stefan Radu a intrat in vederile celor de la Parma, dar si a unor echipe din Arabia Saudita si China dupa anuntul ca poate pleca de la Lazio. Pana la urma, povestea sa pe Olimpico va continua.