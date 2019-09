Gol de GENERIC pentru Stefan Radu! Romanul a marcat dupa o pauza de trei ani in Serie A chiar in poarta lui Andrei Radu

Etapa cu numarul sase din Serie A i-a pus fata in fata pe Stefan Radu si Ionut Radu in meciul Lazio - Genoa.

Lazio a inceput meciul in forta si a deschis scorul in minutul 7 prin Sergej Milinkovic-Savic. Punctul culminant al partidei a venit in minutul 40 cand Stefan Radu a reusit sa inscrie senzational cu un sut in vinclul stang al portii aparate de Ionut Radu.

Stefan Radu nu mai reusise sa inscrie din 2016 in Serie A, dar acum a avut o reactie de mare jucator.