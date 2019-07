Stefan Radu a facut astazi vizita medicala! Unde va juca fundasul roman de 32 de ani in urmatorul sezon: ramane cel mai vechi strain in activitate din Serie A

Stefan Radu (32 de ani) s-a alaturat astazi lotului echipei italiene Lazio si a efectuat vizita medicala. El a batut palma cu sefii de pe Olimpico, dupa ce in ultima perioada a avut un conflict cu acestia.

In varsta de 32 de ani, fundasul roman evolueaza de 12 ani in tricoul formatiei din capitala Italiei. El este cel mai vechi strain in activitate din Serie A.

Stefan Radu le-a cerut scuze sefilor si a fost reprimit in lot

Stefan Radu (32 de ani), cel mai vechi strain in activitate din Serie A, fotbalist care imbraca de 12 ani tricoul lui Lazio, va continua pentru inca cel putin un sezon pe Olimpico. Romanul a avut o discutie cu Igli Tare, directorul sportiv al clubului, si i-a cerut acestuia scuze pentru iesirea nervoasa pe care a avut-o.

Presa italiana scrie ca Stefan Radu a intrat in conflict cu conducerea lui Lazio dupa ce li s-a adresat in termeni duri unor coechipieri. Potrivit Il Messaggero, dupa o infrangere suferita de Lazio, Wallace si Bastos au ras in vestiar, moment in care Stefan Radu i-a luat la rost si a folosit cuvinte nepotrivite.

Stefan Radu a intrat in vederile celor de la Parma, dar si a unor echipe din Arabia Saudita si China dupa anuntul ca poate pleca de la Lazio. Pana la urma, povestea sa pe Olimpico va continua.