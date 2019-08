CFR Cluj se lupta cu echipa lui Stefan Radu! Lazio are o valoare de piata de aproape 300 milioane de euro

CFR Cluj si-a aflat adversarele din Europa League iar misiunea echipei lui Dan Petrescu nu va fi deloc usoara.

CFR pleaca cu ultima sansa din grupa E a Europa League din care mai fac parte Lazio, Rennes si Celtic, adversar pe care "echipa din Gruia" l-a intalnit in runda 3 de calificare in Champions League. CFR a trecut de Celtic dupa ce a remizat pe teren propriu, cu o victorie de 4-3 in deplasare, intr-un meci istoric, in care sansele nu erau de partea lor.

Cea mai scumpa echipa a grupei este echipa lui Stefan Radu, Lazio, ocupanta locului 2 in Serie A, care are o valoare de piata de 298.55 milioane de euro. Diferenta valorica dintre Lazio si CFR este de 200 milioane de euro.

Echipa din Italia nu a ratat ultimele 3 editii consecutive de Europa League, unde au reusit sa ajunga pana in sferturile de finala, respectiv 16-imile de finala. Lazio a intalnit-o si pe FCSB in 16-imile Europa League in sezonul 2017/2018, reusind sa o elimine cu scorul de 5-1 in meciul retur.

Cel mai valoros jucator este Sergej Milinkovic-Savic si are o cota de piata de 65 milioane de euro, urmat de Ciro Immobile, a carui cota se ridica la 40 milioane de euro. Immobile este si golgheter in acest inceput de sezon, cu doua goluri marcate.

"Va fi o grupa interesanta, in special deplasarea la Glasglow. Nu trebuie sa ne ascunde, suntem in aceasta competitie de ani de zile si stim ca putem ajunge departe. Daca vrem sa intram in fotbalul important, trebuie sa trecem prin o astfel de experienta. Suntem pregatiti, avem atat jucatori tineri, cat si jucatori mai experimentati, iar totul face parte dintr-un proces de crestere", a declarat directorul sportiv al lui Lazio, Igli Tare pentru Corriere dello Sport.

Program CFR Cluj in Europa League

19 septembrie - prima etapa

3 octombrie - a doua etapa

24 octombrie - a treia etapa

7 noiembrie - a patra etapa

28 noiembrie - a cincea etapa

12 decembrie - a sasea etapa