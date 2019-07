FOTO | Palme peste spate si suturi in fund :) Cum a fost primit Stefan Radu la antrenamentele lui Lazio! "Ritualul" la care a fost supus romanul

Stefan Radu s-a alautrat lotului lui Lazio.

Stefan Radu (32 de ani) s-a impacat cu sefii lui Lazio si a revenit in lotul echipei. El a efectuat ieri vizita medicala si a mers in cantonamentul de la Auronzo di Cadore. Fundasul roman evolueaza de 12 de ani in tricoul formatiei din capitala Italiei si este cel mai vechi strain din activitate in Serie A.

Astazi s-a prezentat la antrenamentele echipei si a fost intampinat cu un "ritual" cu care jucatorii lui Lazio isi intampina noii colegi. Jucatorii formatiei din Roma au facut un "tunel" prin care a trecut Stefan Radu unde i s-au aplicat palme peste spate si suturi in fund.

L'accoglienza della squadra a Stefan Radu... pic.twitter.com/FijYiqFg1d — Io Nasco Qui (@IoNascoQui) July 15, 2019

Stefan Radu: "Recunosc ca am gresit"



Stefan Radu spune ca regreta cearta pe care a avut-o cu oficialii clublui si spera sa ii rasplateasca pe toti pentru incredera acordata.

"Multumesc clubului ca mi-a dat oportunitatea de a ma intoarce la echipa. Am gresit fata de clolegii mei, din luna martie nu mai sunt acelasi om si jucator. Sunt emotionat, dar sper sa-i rasplatesc pe toti pentru increderea acordata prin prestatiile mele. Ma reintorsc acasa", a declarat Stefan Radu, la conferinta de presa.

A fost reprimit in lot dupa ce si-a cerut scuze oficialilor clubului



Stefan Radu (32 de ani), cel mai vechi strain in activitate din Serie A, fotbalist care imbraca de 12 ani tricoul lui Lazio, va continua pentru inca cel putin un sezon pe Olimpico. Romanul a avut o discutie cu Igli Tare, directorul sportiv al clubului, si i-a cerut acestuia scuze pentru iesirea nervoasa pe care a avut-o.

Presa italiana scrie ca Stefan Radu a intrat in conflict cu conducerea lui Lazio dupa ce s-a certat cu doi coechipieri. Potrivit Il Messaggero, dupa o infrangere suferita de Lazio, Wallace si Bastos au ras in vestiar, moment in care Stefan Radu i-a luat la rost si a folosit cuvinte nepotrivite.