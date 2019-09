Tensiuni la CSM Bucuresti, dupa inceputul socant de slab de sezon

Toata lumea e suparata pe toata lumea la echipa de handbal feminin a lui CSM Bucuresti.

In primele etape ale noului sezon din Liga Florilor, CSM Bucuresti a pierdut cu HC Zalau (24-25 / etapa 1 / deplasare), a invins pe SCM Gloria Buzau (28-21 / etapa 2 / acasa), Minaur Baia Mare (30-24 / etapa 3 / deplasare) si AHCM Slobozia (27-21 / etapa 4 / acasa), pentru a pierde din nou cu SCM Ramnicu Valcea (19-20 / etapa 5 / deplasare). Dupa doar 5 etape disputate, echipa bucuresteana ocupa pozitia a 5-a in Liga Nationala feminina, fiind deja la 6 puncte in spatele rivalelor SCM Ramnicul Valcea si Corona Brasov, care au obtinut punctaj maxim.

Cum era de asteptat, apele au inceput sa se involbureze in club, fiind organizate sedinte pentru a fi trasi la raspundere antrenorii si sportivii pentru aceste rezultate dezamagitoare, in conditiile in care au fost desfiintate alte sectii sportive pentru a se continua investitia in echipa feminina de handbal. In timp ce handbalistele si membrii staff-ului tehnic acuza restantele financiare, strategia ambigua a clubului, perioada prea scurta pentru integrarea noilor achizitii si zvonurile tot mai ingrijoratoare despre viitorul CSM-ului, pentru a justifica inceputul slab de sezon, oficialii au ajuns chiar sa suspecteze ca sportivele vor sa forteze mana conducerii cu neimplicarea in meciurile din intrecerea interna, pentru a rezolva problema restantelor pana incep partidele din Liga Campionilor.

Printre acuzatiille sefilor clubului este si cea ca sportivele „nu pun osul”, aratand diferentele mari de scor din sezoanele precedente si cele mai putin consistente din finalul campionatului trecut si inceputul celui actual. Cel mai probabil, daca situatia nu se remediaza din punct de vedere sportiv pana la finalul anului, se va renunta la mai multe jucatoare straine si se va forma un lot format in majoritate din romance, cu doar 2-3 straniere, pe modelul echipelor din Superliga rusa de handbal feminin.

„Tigroaicele” debuteaza in noul sezon al Ligii Campionilor pe 6 octombrie, in deplasare, la Esbjerg, contra campioanei Danemarcei din sezonul trecut. Celelalte adversare din Grupa B sunt Rostov-Don, campiona Rusiei, si MKS Perla Lublin, campioana Poloniei.