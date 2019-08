Lovitura teribila pentru CSM Bucuresti: Nora Mork a suferit o noua ruptura de ligamente! Vedeta norvegiana abia revenise dupa o accidetare similara

Nora Mork e out cateva luni de la CSM Bucuresti.

CSM Bucuresti a primit o lovitura grea chiar inaintea noului sezon. Ea s-a accidentat in meciul din Supercupa, castigat in fata campioanei Ramnicu Valcea cu 29-23. Vedeta norvegiana a fost diagnosticata cu o ruptura a ligamentelor.

Revenita pe teren dupa o accidentare similara, Nora Mork a primit o lovitura care ii pune in pericol chiar cariera!

"Ghinion teribil pentru una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii, transferata in aceasta vara la CSM Bucuresti.

La primul meci in tricoul 'tigroaicelor', cel din Supercupa cu Ramnicu Valcea, Nora Mork s-a accidentat la genunchiul drept la inceputul reprizei secunde si nu a mai putut continua partida. Interul dreapta a incercat sa mai revina, insa durerile erau prea mari. Astazi, jucatoarea echipei CSM Bucuresti a fost supusa unui control medical amanuntit, iar rezultatul a fost cel de care se temea toata lumea: ligamentul genunchiului este afectat serios, iar Nora va fi nevoita sa suporte o interventie chirurgicala in urma careia va trebui sa stea departe de teren cateva luni", se arata in comunicatul celor de la CSM Bucuresti.

Nora Mork a spus si ea cateva cuvinte.



"Nu-mi vine sa cred ca am atata ghinion. Imi pare nespus de rau ca a venit aceasta accidentare, tocmai acum cand toate lucrurile mergeau bine si ma simteam in forma. Regret ca nu voi putea fi langa fete in urmatoarea perioada, imi doream mult sa joc impreuna cu ele si sa ajut echipa sa ne atingem toate obiectivele", a declarat Nora Mork.

In schimb, CSM Bucuresti o asteapta din nou pe Cristina Neagu, handbalista care a trecut si ea printr-o lunga perioada de recuperare dupa o accidentare grava.