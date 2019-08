CUTREMUR la CSM Bucuresti! Sporturile de echipa, desfiintate! Doar handbalul supravietuieste

CSM Bucuresti inchide sectiile de rugby si volei.

Consiliul de Administratie al CSM Bucuresti a votat desfiintarea sectiilor de rugby si volei, atat pentru feminin cat si pentru masculin. Vestea este cel putin surprinzatoare in privinta echipei de volei feminin, castigatoare in Challenge Cup in 2016 si fosta campioana a Romaniei in 2018, scrie Gazeta Sporturilor.



Doar handbalul ramane la CSM Bucuresti!

Echipele de handbal masculin si feminin ale CSM Bucuresti vor supravietui, insa in conditii diferite. Baietii vor avea buget mai mic cu 20%, in timp ce echipa feminina primeste buget mai mare cu 40%!