OPINIE / „Daca Firea anunta falimentul primariei, inseamna ca desfiintarea CSM Bucuresti e aproape?”

Primaria Bucuresti planuieste sa se imprumute sute de milioane de euro, in timp ce risipeste banii pe prostii si trimite anual 15 milioane de euro catre CSM Bucuresti.

Autor: Gabriel Chirea



Ca si Sorin Oprescu, si Gabriela Firea pare ca foloseste CSM Bucuresti doar ca sa prelucreze prin aschiere cateva zeci de milioane de euro din bugetul Primariei. Preaslavit ca un proiectul luminos al edililor, care trebuia sa aduca beneficii bucurestenilor, sportului de masa si sistemului de sanatate, CSM-ul s-a transformat intr-o gaura fara fund, in timp ce prioritatile Capitalei sunt altele si existau modalitati decente prin care PMB chiar putea face ceva util pentru sportul romanesc. Intre timp, Gabriela Firea a ajuns in al treilea an de mandat, dar nu a construit niciun stadion, nicio sala polivalenta, niciun bazin si niciun patinoar, iar activitatea sa urbanistica vis-a-vis de sport poate fi considerata o rusine chiar si pe langa cea a predecesorului Oprescu, condamnatul penal care a fost acuzat ca aproape a dublat pretul Arenei Nationale, dar macar a dat-o in folosinta.

Dar nu mai e nicio surpriza ca infrastructura sportiva este umilita de actuala conducere, din moment ce, in ultimii trei ani, Gabriela Firea a performat in putine domenii si a ajuns in postura de a se bate pentru titlul de cel mai antipatic primar din istoria Bucurestiului (in Capitala, rezultatele PSD la europarlamentare au fost de sub 15%, desi detine toate primariile!). Si cand i-ai avut predecesori pe Lis, Halaicu, Videanu, Basescu sau Oprescu, e o performanta...

Revolutia traficului s-a dovedit o gogoasa expirata, RADET a intrat in faliment, tevile crapa intr-o nebunie pentru ca sunt vechi de peste 50 de ani si se inlocuiesc in ritm de melc, pierderile pe retea sunt imense, iar lumea sta zile la rand fara apa si caldura, Primaria pare aparatoare a taximetristilor in razboi cu oricine ii deranjeaza, transportul in comun este o rusine nationala, poluarea a atins niste cote atat de inalte incat statul roman nici macar nu mai are curaj sa o masoare, ambuteiajele au devenit un cosmar cotidian (dar Firea este dusa la Primarie cu echipaje de politie, asa ca o fenteaza ca un fotbalist brazilian, din glezna), autobuzele turcesti sunt o gluma proasta, orasul e mai mizerabil ca oricand, parcarile necesare nu s-au construit, consolidarea cladirilor inseamna montarea de mesh-uri pe fatade, spitalele au ramas focare de infectie, fondurile europene nu au fost accesate...

De fapt, ar fi mai usor de remarcat domeniile care merg bine. Si acestea sunt trei mari si late. 1. Targuri, concerte, statui, festivaluri, spectacole, vouchere, hahaieli pe bani publici. 2. Companiile municipale, care au mii de angajati, dubleaza activitatea directiilor din primarie, au cheltuit impreuna 600 de milioane de euro si despre care tribunalul a decis deja ca sunt constituite ilegal si trebuie desfiintate. 3. CSM Bucuresti, care a avut, in 2018, un buget de 73.752.048,48 de lei, adica 15-16 milioane de euro. Din aceasta suma, 69.946.934,46 lei au venit direct de la Primaria Bucuresti sub forma de subventii, ceea ce inseamna ca aproape 95% din bugetul clubului a fost asigurat din fonduri publice.

Primaria toarna, in fiecare an, intr-un club sportiv pe care nu trebuia sa il finanteze, banii cu care putea sa construiasca un stadion, o sala polivalenta si un patinoar, sa reabiliteze cateva sute de terenuri de cartier si sali ale scolilor sau sa construiasca piste de biciclete adevarate, nu pictate pe asfalt, daca tot vrea sa faca ceva pentru sportul de masa si daca tot a terminat toate problemele urgente pe care trebuia sa le rezolve. Intre timp, Firea se vaita ca Primaria e aproape de faliment, pentru ca trebuie sa plateasca daune de 115 milioane de euro pentru un tun imobiliar in care tot ea a cazut victima si trebuie sa se imprumute 100 de milioane de euro pentru a plati subventiile restante catre RADET.

Cucoana, stim ca Soros, ocultele, asasinii cu sarma, nihilistii platiti ca sa va denigreze, dusmanii care vor sa va faca rau, masonii, tefelistii, protestatarii, CIA, templierii, multinationalele, bancile, satanistii, car sharing-ul, toti sunt impotriva programului de guvernare si impotriva mamei eroine crestine care sunteti! Dar, in momentul in care terminati cu izmeneala, poate ne spuneti si noua cand va opriti sa mai fiti sponsor si deveniti primar, pentru ca au trecut 3 ani de mandat, si nici nu ati facut mare lucru in oras, nici nu v-ati facut poza cu Liga Campionilor.