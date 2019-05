CSM Bucuresti a ramas fara bani! "Sunt restante si nu doar cu salarille" Ce se intampla la fosta castigatoare a Ligii Campionilor!

CSM Bucuresti trece printr-o perioada dificila.

CSM Bucuresti a reusit mari performante pentru sportul romanesc, insa acum trece printr-o perioada dificila. Clubul bucurestean are mari probleme financiare, jucatoare avand restante de cateva luni. Gabriela Szabo, presedintele clubului, a vorbit despre situatia delicata de la CSM.

"Este adevarat! Avand in vedere ca Primaria Capitalei nu a deblocat bugetul, nu numai la CSM, ci la toate subordonatele Primariei Capitalei, da. Si noi suntem restante, si nu doar cu salariile", a declarat Gabi Szabo pentru Telekom Sport.

Majda Mehmedovic face parte din grupul de jucatoare care o vor parasi pe CSM Bucuresti la finalul acestui sezon. Handbalista a confirmat si ea faptul ca sunt probleme cu banii la clubul condus de Primaria Capitalei.

"Din pacate avem aceste probleme, dar nu sunt eu in masura sa vorbesc despre asta. Eu cred in CSM si stiu ca ne vor ajuta si ca ne vor da salariile, dar asta este treaba lor. Eu am incredere in presedinte ca va face o treaba buna", a spus si Mehmedovic.