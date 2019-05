EXCLUSIV | Ce salariu va incasa Cristina Neagu la CSM Bucuresti in urmatorii 2 ani! Gabriela Firea, in februarie: "Cu tot respectul, nu ne permitem mai mult"

Cristina Neagu ramane la CSM ca sa aduca Liga Campionilor la Bucuresti. CSM se va bate pentru trofeu cu Neagu, Pintea si Nora Mork.

"Vreau sa aduc trofeul Ligii acasa", a spus Cristina Neagu dupa ce a semnat un nou contract cu CSM Bucuresti. Ea a cerut peste 20 de mii de euro pe luna, dar pana la urma a acceptat sa ramana pe acelasi salariu: 18 mii de euro lunar!

Neagu n-a mai jucat din decembrie, cand s-a accidentat la EURO.

Cristina Neagu: "Am ales cu sufletul"



Cristina Neagu a acordat o declaratie pentru site-ul oficial al CSM Bucuresti.

"Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea pentru ca, asa cum am declarat si acum doi ani cand m-am intors in tara, imi doresc foarte mult sa castig Liga Campionilor cu o echipa din Romania! Sezonul recent incheiat a fost unul foarte greu pentru echipa, in care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred ca aceasta echipa poate si merita mai mult! Vom reveni si mai puternice", a spus Cristina Neagu.

Gabriela Firea, in februarie: "Nu ne permitem mai mult"



In luna februarie, Gabriela Firea, edilul capitalei, spunea ca PMB si CSM Bucuresti nu isi pot permite sa ii mareasca salariul Cristinei Neagu.

"La inceputul acestui an au fost mai multe discutii, care s-au precipitat in ultimele zile. A fost o solicitare a impresarului Cristinei Neagu, de a i se majora salariul la 20-21.000 de euro, de la 17.500, cat are acum. Doamna Gabriela Szabo m-a informat si s-a discutat in Consiliul de Administratie.



Cu tot respectul pentru Neagu, valoarea ei si ceea ce inseamna ea, nu ne permitem sa-i oferim un salariu mai mare decat cel actual. Nu i-am diminuat salariul dupa accidentare si i-am facut o oferta de a mentine salariul anterior chiar si in această perioada de convalescenta", spunea Gabriela Firea-Pandele.