Cu cine se va lupta CSM Bucuresti in Liga Nationala de handbal feminin si ce transferuri s-au efectuat pana acum

Noua editie de campionat va incepe pe 31 august, iar echipele au facut multe transferuri interesante in aceasta vara.

La finalul lunii viitoare, se va da startul celei de-a 62 editii a campionatului national de handbal feminin, respectiv a 23-a editie in sistemul Ligii Nationale. Dupa ce in sezonul trecut CSM Bucuresti a pierdut in mod surprinzator titlul, in aceasta editie clubul bucurestean a schimbat antrenorul, a remaniat lotul si vrea sa se impuna detasat in competitiile interne, dar si sa ajunga in Final Four-ul Champions League, „tigroaicele” primind un wild card din partea EHF si urmand sa evolueze direct in grupe. Dar misiunea nu este atat de usoara, din moment ce vor avea din nou de furca cu SCM Rm. Valcea si SCM Craiova, iar Corona Brasov, Gloria Bistrita, Magura Cisnadie sau HC Zalau se anunta din nou adversare redutabile.

De asemenea, la CSM Bucuresti s-au acumulat restante salariale de mai multe luni, acest lucru putand duce la blocarea activitatii, daca Primaria nu deblocheaza fondurile rapid. In prima etapa, bucurestencele vor avea un meci de foc in fieful de la Zalau al lui Gheorghe Tadici, unul dintre cei mai vehementi contestatari ai proiectului PMB.

Corona Brasov anunta un sezon bun, cu o excelenta generatie de junioare, plus transferurile lui Laslo si Bazaliu si revenirea dupa accidentare a Elizei Buceschi. Interesanta este si revenirea in prima divizie a echipei CS Rapid, de 5 ori campioana nationala si castigatoare a Cupei Campionilor Europeni in 1964. De asemenea, sunt de urmarit CSM Slatina si Unirea Slobozia, echipele cu cea mai mica medie de varsta din campionat. Prima este singura antrenata de o femeie, Victoria Bora, fosta mare jucatoare a Oltchimului, iar ialomitenii il au pe banca pe Gheorghe Covaciu, medaliat cu bronz olimpic la Los Angeles, in 1984. Suedezul Tomas Ryde este singurul antrenor strain de la startul noii editii a Ligii Nationale, el fiind si selectionerul reprezentativei feminine a Romaniei.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE DE CAMPIONAT (31 august):

CS Rapid - Corona Brasov

Gloria Bistrita - SCM Craiova

HC Zalau - CSM Bucuresti

SCM Gloria Buzau - ”U” Cluj

Minaur Baia Mare - Magura Cisnadie

Unirea Slobozia - CSM Slatina

SCM Ramnicu Valcea - Dunarea Braila

CUM ARATA LOTURILE SI CE TRANSFERURI S-AU REALIZAT

SCM Ramnicu Valcea



Antrenor - Florentin Pera (confirmat)

Transferuri - Marta Zderici-Batinovici (Buducnost), Mireya Gonzalez (Siofok), Kristina Liscevici (Esbjerg), Asma Elghaoui (Siofok), Madalina Zamfirescu (Debrecen), Ana Maria Dragut (Kisvarda)

Alte jucatoare din lot - Iulia Dumanska, Diana Ciuca / Cristina Florica, Roberta Stamin, Marta Lopez Herrero, Alexandra Badea, Florentina Craiu, Raluca Bacaoanu, Daniela Marin, Samara da Silva, Andreea Adespii, Irina Glibko, Alicia Fraga

Plecari - Natalia Vasileuskaya (Gloria Bistrita), Petra Blazek, Ines Khouildi, Maria Petrovici, Maria Gavrila, Andreea Pricopi (toate la Gloria Buzau), Hermina Stoicanescu (CSM Slatina), Ioana Balaceanu (Dunarea Braila), Ana Maria Iuganu

CSM Bucuresti

Antrenor - Tomas Ryde (nou)

Transferuri - Denisa Dedu (Siofok), Itana Grbici (Buducnost), Linnea Torstenson (Nice), Gabriela Perianu (Siofok), Andrea Klikovac (Kisvarda), Nora Mork (Gyor), Carmen Martin (Nice), Laura Chiper (Corona Brasov), Crina Pintea (Gyor), Stefania Jipa (Rapid, imprumut incheiat)

Alte jucatoare din lot - Jelena Grubisici, Madalina Ion / Cristina Neagu, Iulia Curea, Bianca Marin, Dragana Cvijici, Claudia Constatinescu, Andrea Lekici, Elizabeth Omoregie

Plecari - Paula Ungureanu (CS Rapid), Majda Mehmedovici, Jovanka Radicevici, Barbara Lazovici (toate la Buducnost), Sabina Jacobsen (TSKA Moscova), Amanda Kurtovici (Gyor), Nathalie Hagman (Odense), Aneta Udristoiu (Dunarea Braila), Bianca Bazaliu (Corona Brasov), Oana Manea (retrasa din activitate)

CS Gloria Bistrita

Antrenor - Horatiu Pasca (confirmat)

Transferuri - Natalia Vasileuskaya (SCM Rm. Valcea), Diana Ilina (Gloria Buzau), Ljubica Nenezici (Kastamonu), Mariana da Costa (SCM Craiova), Andra Moroianu („U” Cluj), Stefania Lazar (CSM Slatina), Darly de Paula (Buducnost), Maria Tanc (LPS Viitorul Cluj)

Alte jucatoare din lot - Ana Maria Inculet / Nicoleta Dinca, Valentina Ardean-Elisei, Bianca Zegrean, Adin Ghiulgian, Magdalena Paraschiv, Andreea Barbos, Daniela Ratiu, Teodora Bloj, Andreea Tetean, Laura Pristavita, Szilvia Szabo, Daniela Todor

Plecari - Almudena Rodriguez (Thuringen), Ana Maria Mazareanu (Minaur Baia Mare), Gabriela Mihalschi (Rapid), Denisa Giurgiuca, Paula Garcia

CS Magura Cisnadie

Antrenor - Alexandru Weber (confirmat)

Transferuri - Adriana Tacalie (Fleury), Diana Ujkici (Buducnost), Ana Maria Tanasie (SCM Craiova), Cristina Nan (Gloria Buzau), Valentina Panici (HC Zalau), Andreea Stanga (HC Zalau), Tamara Smbatian (Energa Kozalin), Jaqueline Anastacio (Maccabi Rishon), Diana Predoi (Gloria Buzau), Madalina Predoi (Gloria Buzau)

Alte jucatoare din lot - Elena Voicu / Iulia Matei, Paula Hoha, Ionela Simion, Cynthia Tomescu, Ada Moldovan, Paula Chirila, Roxana Gatzel, Oana Tiplea, Adriana Craciun

Plecari - Jasna Boljevici (CS Rapi), Larissa Araujo („U” Cluj), Oana Apetrei (Gloria Buzau), Gabriela Morenschi, Larissa da Silva

Corona Brasov

Antrenor - Ion Craciun (confirmat)

Transferuri - Cristina Laslo (Buducnost), Ivona Pavicevici (Buducnost), Bianca Bazaliu (CSM Bucuresti), Natasa Nolevska (Ringkobing), Elaine Gomes (Nantes)

Alte jucatoare din lot - Daciana Hosu, Viktoria Tymoshenkova, Diana Popescu / Andreea Chiricuta, Ana Maria Lopataru, Marilena Neagu, Ana Maria Berbece, Georgiana Ciuciulete, Raluca Agrigoroaie, Andreea Patuleanu, Sorina Tarca, Eliza Buceschi, Daria Bucur

Plecari - Laura Chiper (CSM Bucuresti), Marina Dmitrovici (Dunarea Braila), Ekaterina Vetkova (Dijon), Larisa Tamas (Minaur Baia Mare), Ana Ciolan (Unirea Slobozia), Bianca Tiron (Dunarea Braila), Camelia Hotea (Minaur Baia Mare)

SCM Craiova

Antrenor - Bogdan Burcea (confirmat)

Transferuri - Bobana Klikovac (Ferencvaros), Iulia Havronina (Gloria Buzau), Andreea Chetraru (CSM Bucuresti), Alexandra Orsivschi (Minaur Baia Mare), Nicoleta Tudor (Dunarea Braila), Adina Cace (LPS Slatina)

Alte jucatoare din lot - Ekaterina Djukeva, Bianca Curment / Carmen Selaru, Jelena Trifunovici, Cristina Zamfir, Maria Ion, Ana Maria Ticu, Patricia Vizitiu, Alexandra Colac, Zeljka Nikolici, Timea Tatar

Plecari - Elena Georgievska, Andreea Ianasi (ambele la Podravka Koprivnica), Ana Maria Tanasie (Magura Cisnadie), Andrea Serici

HC Zalau

Antrenor - Gheorghe Tadici (confirmat)

Transferuri - Amalia Coman (CSM Bucuresti), Irina Ivan (Le Havre), Gabriela Vrabie (Dunarea Braila), Sara Abed Kader (CSM Slatina), Andreea Tecar (Minaur Baia Mare), Larisa Serban (CSU Resita)

Alte jucatoare din lot - Raluca Kelemen, Adina Sabau / Dana Abed Kader, Andreea Mihart, Cristina Nica, Teodora Popescu, Alexandra Severin, Aleksandra Prikop, Sabrina Lazea, Diana Nichitean, Bianca Berbece

Plecari - Valentina Panici, Andreea Stanga (ambele, Magura Cisnadie), Roxana Szolosi (Minaur Baia Mare), Daniela Corban (CSM Slatina), Andrada Mihalcea, Raluca Irimia

SCM Gloria Buzau



Antrenor - Ovidiu Mihaila (nou)

Transferuri - Andreea Pricopi, Maria Gavrila, Petra Blazek, Ines Khouildi, Maria Petrovici (toate de la SCM Rm. Valcea), Oana Apetrei (Magura Cisnadie), Alexandra Selever (CSM Galati), Raluca Petrus („U” Cluj), Diana Munteanu (Dunarea Galati), Andreea Taivan (Minaur Baia Mare)

Alte jucatoare din lot - Ana Maria Mirca, Alina Iordache / Claudia Condurache, Ana Maria Popa, Ana Maria Simion, Alexandra Subtirica, Carmen Stoleru, Alina Ilie

Plecari - Madalina Predoi, Diana Predoi, Cristina Nan (toate la Magura Cisnadie), Alexandra Banciu (Unirea Slobozia), Diana Ilina (Gloria Bistrita), Iulia Havronina (SCM Craiova), Marijeta Vidak, Marija Gedroit, Cristina Ciuplea, Cristina Strahan, Laura Leahu, Madalina Puscas

HC Dunarea Braila

Antrenor - Aurelian Rosca (confirmat)

Transferuri - Bianca Tiron (Corona Brasov), Marina Dmitrovici (Corona Brasov), Aneta Udristioiu (CSM Bucuresti), Morena Lima Tamires (Kisvarda), Elena Serban (CSM Galati), Bojana Milici (RF Malaga ), Ioana Balaceanu (SCM Rm. Valcea)

Alte jucatoare din lot - Marina Razum, Gabriela Dobre / Carmina Manea, Alina Vatu, Stefania Epureanu, Catalina Preda, Nicoleta Safta, Mirabela Cotet, Natasa Krnici, Elena Dache, Iasmina Achim

Plecari - Diana Munteanu (Gloria Buzau), Nicoleta Tudor (SCM Craiova), Gabriela Vrabie (HC Zalau), Cristina Gheorghe

CS Minaur Baia Mare

Antrenor - Costica Buceschi (confirmat)

Transferuri - Paulina Masna (Boden HIF), Roxana Szolosi (HC Zalau), Larisa Tamas (Corona Brasov), Madalina Conache (CSM Galati), Ana Maria Mazareanu (Gloria Bistrita), Andreea Popa, Cristina Ciausescu (ambele de la Rapid), Anna Ivanenko (Marta Baia Mare), Eva Kerekes (CSM Tg. Mures), Camelia Hotea (Corona Brasov)

Alte jucatoare din lot - Cristina Enache / Oana Cirstea, Sonia Seraficeanu, Iaroslava Burlacenko, Sylwia Lisewska, Maria Steriova, Helena Rysankova, Anca Polocoser

Plecari - Adriana Medvedeva (RF Malaga), Alexandra Orsivschi (SCM Craiova), Andreea Taivan (Gloria Buzau), Luciana Popescu (CSM Slatina), Andreea Nastasa

CSM Slatina



Antrenor - Victorina Bora (confirmat)

Transferuri - Sonia Vasiliu („U” Cluj), Luciana Popescu (Minaur Baia Mare), Daniela Corban (HC Zalau), Daniela Schiopu, Ana Dulgheriu (ambele de la CNE Rm. Valcea), Hermina Stoicanescu (SCM Rm. Valcea)

Alte jucatoare din lot - Elena Nagy, Lacramioara Stan / Diana Constantinescu, Oana Chitacu, Nicoleta Rusu, Elena Fulgoi, Lorena Ostase, Geanina Draghici, Adina Carligeanu, Alexandra Andrei, Iulia Andrei, Clara Vadineanu

Plecari - Ana Maria Chirigiu, Raluca Dascalete (ambele la CS Rapid), Stefania Lazar (Gloria Bistrita), Sara Abed Kader (HC Zalau)

"U" Cluj

Antrenor - Alin Bondar (confirmat)

Transferuri - Patricia Moraru (CSM Bucuresti), Macarena Gandulfo (RF Malaga), Larisa Araujo (Magura Cisnadie), Ana Maria Mincu (CNE Rm. Valcea), Luana Dragunoiu (Corona II Brasov), Andrada Preda (Crisul Chisineu-Cris)

Alte jucatoare din lot - Alexandra Prodan, Viorica Tagean / Alexandra Dindiligan, Cristina Boian, Florina Chintoan, Mihaela Ani-Senocico, Reka Tamas, Diana Lazar, Miruna Pica

Plecari - Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Laura Popa (Mosonmagyarovar), Raluca Petrus (Gloria Buzau), Andrada Moroianu (Gloria Bistrita), Aleksandra Stoklosa, Martina Corkovici, Abigail Valean, Ionica Munteanu

CS Rapid Bucuresti

Antrenor - Robert Licu (confirmat)

Tranferuri - Jasna Boljevici (Magura Cisnadie), Paula Ungureanu (CSM Bucuresti), Elena Livrinikj (CSM Galati), Gabriela Mihalschi (Gloria Bistrita), Ana Maria Chirigiu, Raluca Dascalete (ambele de la CSM Slatina)

Alte jucatoare din lot - Olivia Nanu, Andreea Arghir / Andra State, Marina Ilie, Camelia Carabulea, Georgiana Bazon, Georgiana Bratulescu, Alexandra Trifan, Iuliana Abbara, Andreea Traila, Bianca Ionescu, Lidia Horvat

Plecari - Cristina Ciausescu, Andreea Popa (Minaur Baia Mare), Stefania Jipa (CSM Bucuresti, imprumut expirat)

HCM Slobozia

Antrenor - Gheorghe Covaciu (confirmat)

Transferuri - Alexandra Banciu (SCM Craiova), Ana Ciolan (Corona Brasov), Gabriela Moldoveanu (CSU Neptun Constanta), Florenta Ilie (Stiinta Bucuresti)

Alte jucatoare din lot - Bianca Aron, Andreea Polocoser, Natasa Savko / Raluca Nicolae, Catalina Sava, Madalina Toma, Mouna Jlezi, Andriana Naumenko, Stefania Balaceanu, Ioana Georgescu, Andreea Ivan, Mihaela Obedeanu, Loredana Vartic, Ana Maria Vacariu

Plecari - Mariana Filip