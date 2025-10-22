LIVE pe VOYO și Pro Arena de la ora 17:30, Gloria Bistrița și CSM București, cele două reprezentante ale handbalului nostru feminin în EHF Champions League, se întâlnesc în derby-ul Ligii Florilor.

Sonia Seraficeanu despre CSM: ”Un adversar puternic, care împărtășește același obiectiv ca și noi: primul loc”



”Azi vom disputa, pe teren propriu, un meci împotriva unei echipe pe care o cunoaștem foarte bine, un adversar puternic, care împărtășește același obiectiv ca și noi: ocuparea primului loc în Liga Florilor MOL.

Va fi o confruntare intensă, jucată la cote maxime de ambele echipe, și pe această cale vă invit la TeraPlast Arena, începând cu ora 17:30, în număr cât mai mare, pentru a vă susține echipa favorită”, a declarat Sonia Seraficeanu, tricolora legitimată la Gloria Bistrița venită după o prestație excelentă la echipa națională în victoria cu Polonia din EHF European Cup, scor 34-29.

De altfel, bistrițencele au trimis la naționala României nu mai puțin de cinci jucătoare.

