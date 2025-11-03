VIDEO Gloria Bistrița, FENOMEN în Champions League! Pe ce loc se află în grupă

Gloria Bistrița, FENOMEN &icirc;n Champions League! Pe ce loc se află &icirc;n grupă Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sezon european de excepție pentru fetele din Ardeal antrenate de Carlos Viver.

TAGS:
Carlos ViverDanila So DelgadoSonia SeraficeanuMonika KobylinskaGloria Bistrita
Din articol

Gloria Bistriţa a învins în deplasare echipa muntenegreană OTP Group Buducnost Podgorica, cu scorul de 29-26 (13-16), duminică, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Gloria a făcut un ultim sfert de oră de excepţie, a obţinut a patra sa victorie în grupă și ocupă locul 3, imediat sub forțele Gyor și Metz.

Buducnost Podgorica - Gloria Bistrița 26-29

În minutul 48 scorul era 23-20 pentru gazde, dar echipa antrenată de Carlos Viver a înscris cinci goluri consecutive şi a rămas în avantaj până la final.

Pentru Gloria au înscris Danila Patricia So Delgado Pinto 7 goluri, Sonia Mariana Seraficeanu 7, Larissa Nusser 4, Monika Kobylinska 3, Bianca Maria Bazaliu 2, Kaba Gassama Cissokho 2, Paula Arcos Poveda 1, Angela Ştefania Stoica 1, Eva Kerekes 1, Lorena Gabriela Ostase 1.

Portarul Renata Lais De Arruda a avut 16 intervenţii (38,10%).

🏆 VICTORIEEE! ❤️🖤

Gloria Bistrița scrie istorie și în Muntenegru!

🐺 Echipa noastră se impune cu 26 - 29 pe terenul lui Budućnost, una dintre cele mai titrate echipe ale Europei și obține al patrulea succes în grupele EHF Champions League! 🔥

💪 A fost o confruntare de forță, curaj și caracter, în care Gloria a demonstrat din nou că LUPTĂ până la capăt, indiferent de adversar și de teren!

🔝 După 6 etape disputate, Gloria Bistrița urcă pe locul 3 în Grupa A, confirmând statutul unei echipe care crede și joacă pentru performanță!

❤️🖤 Respect, echipă! Respect, Gloria!”, a postat la final echipa ardeleană.

Urmează Gloria Bistrița - Borussia Dortmund

Golurile gazdelor au fost reuşite de Itana Grbic 8, Ivana Godec 5, Jelena Vukcevic 4, Jelena Radivojevic 4, Nina Bulatovic 3, Nada Kadovic 2, în timp ce Armelle Attingre a avut 14 intervenţii (35%), scrie Agerpres.

Sâmbătă, campioana Gyori Audi ETO KC a învins-o pe Metz Handball cu 31-27, iar Team Esbjerg a dispus de BV Borussia Dortmund cu 36-29. Duminică se mai joacă partida Storhamar Handball Elite - DVSC Schaeffler.

Gloria va juca următorul meci acasă, pe 9 noiembrie, cu BV Borussia Dortmund.

Clasamentul din Grupa A din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Liviu Antal, La La La La La&rdquo;! Celebrare fantastică a fanilor după al optulea meci consecutiv cu gol pentru rom&acirc;n
”Liviu Antal, La La La La La”! Celebrare fantastică a fanilor după al optulea meci consecutiv cu gol pentru român
Cele mai mari emoții trăite de Bogdan Voina &icirc;n perioada &icirc;n care tatăl său antrena echipa națională de handbal feminin a Rom&acirc;niei
Cele mai mari emoții trăite de Bogdan Voina în perioada în care tatăl său antrena echipa națională de handbal feminin a României
&bdquo;Ce ți-am spus acum șase ani?&rdquo; Emilian Dolha, despre &bdquo;involuția&rdquo; pe care o vede &icirc;n societate
„Ce ți-am spus acum șase ani?” Emilian Dolha, despre „involuția” pe care o vede în societate
ULTIMELE STIRI
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Cap de zmeu! Ce scriu ciprioții despre Vlad Dragomir, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat
Cap de zmeu! Ce scriu ciprioții despre Vlad Dragomir, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat
Arsenal zboară peste concurență! Situația la zi din Premier League
Arsenal zboară peste concurență! Situația la zi din Premier League
Robert Niță a primit un mesaj vocal de la un telespectator &icirc;n direct: &rdquo;Bravo, prietene! De ce n-ai zis?&rdquo;
Robert Niță a primit un mesaj vocal de la un telespectator în direct: ”Bravo, prietene! De ce n-ai zis?”
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor



Recomandarile redactiei
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Cap de zmeu! Ce scriu ciprioții despre Vlad Dragomir, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat
Cap de zmeu! Ce scriu ciprioții despre Vlad Dragomir, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”
&Icirc;ncă un antrenor din Superligă ar putea fi OUT: &rdquo;Probabil vom discuta&rdquo;
Încă un antrenor din Superligă ar putea fi OUT: ”Probabil vom discuta”
Alte subiecte de interes
Rapid a numit un titan al handbalului &icirc;n funcția de antrenor. Cine l-a &icirc;nlocuit pe Viver și ce palmares are noul tehnician
Rapid a numit un titan al handbalului în funcția de antrenor. Cine l-a înlocuit pe Viver și ce palmares are noul tehnician
Carlos Viver, antrenorul lui Rapid, și-a reziliat contractul cu echipa din Giulești! UPDATE Un nume &rdquo;greu&rdquo; &icirc;i ia locul
Carlos Viver, antrenorul lui Rapid, și-a reziliat contractul cu echipa din Giulești! UPDATE Un nume ”greu” îi ia locul
Gloria Bistrița - CSM București 28-29 | Gloria CSM-ului a venit pe final de meci! Omoregie, vioara &icirc;nt&acirc;i a Tigroaicelor
Gloria Bistrița - CSM București 28-29 | Gloria CSM-ului a venit pe final de meci! Omoregie, vioara întâi a Tigroaicelor
Record mondial stabilit de naționala feminină a Rom&acirc;niei! Lorena Ostase și compania, de neoprit
Record mondial stabilit de naționala feminină a României! Lorena Ostase și compania, de neoprit
Monika Kobylinska pleacă de la CSM București, dar răm&acirc;ne &icirc;n Liga Florilor!
Monika Kobylinska pleacă de la CSM București, dar rămâne în Liga Florilor!
Echipele calificate &icirc;n grupele principale de la EHF EURO 2024! Rom&acirc;nia are meciul decisiv astăzi
Echipele calificate în grupele principale de la EHF EURO 2024! România are meciul decisiv astăzi
CITESTE SI
C&acirc;t va achita &icirc;n plus la factură un rom&acirc;n care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

stirileprotv Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!