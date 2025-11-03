Gloria a făcut un ultim sfert de oră de excepţie, a obţinut a patra sa victorie în grupă și ocupă locul 3, imediat sub forțele Gyor și Metz.

Gloria Bistriţa a învins în deplasare echipa muntenegreană OTP Group Buducnost Podgorica, cu scorul de 29-26 (13-16), duminică, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

În minutul 48 scorul era 23-20 pentru gazde, dar echipa antrenată de Carlos Viver a înscris cinci goluri consecutive şi a rămas în avantaj până la final.

Pentru Gloria au înscris Danila Patricia So Delgado Pinto 7 goluri, Sonia Mariana Seraficeanu 7, Larissa Nusser 4, Monika Kobylinska 3, Bianca Maria Bazaliu 2, Kaba Gassama Cissokho 2, Paula Arcos Poveda 1, Angela Ştefania Stoica 1, Eva Kerekes 1, Lorena Gabriela Ostase 1.

Portarul Renata Lais De Arruda a avut 16 intervenţii (38,10%).

”🏆 VICTORIEEE! ❤️🖤

Gloria Bistrița scrie istorie și în Muntenegru!

🐺 Echipa noastră se impune cu 26 - 29 pe terenul lui Budućnost, una dintre cele mai titrate echipe ale Europei și obține al patrulea succes în grupele EHF Champions League! 🔥

💪 A fost o confruntare de forță, curaj și caracter, în care Gloria a demonstrat din nou că LUPTĂ până la capăt, indiferent de adversar și de teren!

🔝 După 6 etape disputate, Gloria Bistrița urcă pe locul 3 în Grupa A, confirmând statutul unei echipe care crede și joacă pentru performanță!

❤️🖤 Respect, echipă! Respect, Gloria!”, a postat la final echipa ardeleană.

