ROMANIA - RUSIA, EHF EURO | Cristina Neagu, ULTRAS pentru Romania! Cum a fost surprinsa de camere la meciul cu Rusia. FOTO

Cristina Neagu e marea absenta a Romaniei in semifinala cu Rusia de la EHF EURO. In ciuda rupturii de ligamente ce o va tine departe de teren timp de 6 luni, Neagu a refuzat sa paraseasca echipa si si-a sustinut colegele din tribune.

Neagu a trait la intensitate maxima partida, a strigat, a gesticulat si a ridicat din maini de bucurie la reusitele colegelor ei.

Romania a avut parte de o prima repriza buna cu Rusia, dar a intrat la cabine condusa la un singur punct. Fetele lui Ambros Martin au avut avantaj chiar si de 3 puncte si au luptat de la egal la egal cu adversarele lor, chiar si fara Cristina Neagu.

La pauza, Cristina Neagu a fost la pauza alaturi de jucatoare si le-a incurajat. Ea sta in spatele portii si ofera indicatii, transmite corespondentul Sport.ro la Paris.



PARIS, PAMANT ROMANESC! MII DE ROMANI IN TRIBUNE!

Romancele se simt cel mai bine la Paris! La jumatate de an de la performanta uriasa Simonei Halep, castigatoare la Roland Garros cu cateva mii de romani in tribuna, nationala de handbal feminin a avut parte de sustinere masiva in capitala Frantei, in semifinala EHF EURO cu Rusia.

Romanii au cantat imnul si au arborat un steag imens inaintea partidei. Tot suporterii romani au impins nationala lui Ambros Martin de la spate in absenta Cristinei Neagu, cea mai buna jucatoare din lume.

Romania a condus la trei goluri diferenta, insa rusoaicele au profitat de o eliminare pe final de repriza si au intrat cu avantaj de un gol la cabine.

Urmareste aici Romania - Rusia, semifinala EHF EURO 2018!