ROMANIA - RUSIA, EHF EURO | Cum se califica Romania fara Neagu: "E timpul sa faca pasul in fata acum!" Cine o poate inlocui

Mai multa responsabilitatea si ambitie si mai putine greseli, acestea sunt sfaturile lui Tadici pentru ca Romania sa ajunga in finala Europeanului de handbal.

Gheorghe Tadici, fostul selectioner al Romaniei, a vorbit despre accidentarea grava a Cristinei Neagu, dar si despre semifinala de la CE 2019, in care vom intalni Rusia antrenata de Yevgeni Trefilov, rivalul sau, care ne-a invins cu reprezentativa rusa in finala Campionatului Mondial din 2005.

"Cristinei Neagu ii transmis doar <Sanatate!>. De sanatate are nevoie acum, de restul se va ocupa ea. Acum trebuie sa-si asume responsabilitatea toata lumea. Neagu a avut o colaborare foarte buna cu Pintea, dar nu sunt de acord ca jocul unei echipe trebuie sa se bazeze doar pe 1-2 jucatoare. E un joc colectiv si vedeta trebuie sa fie echipa, nu X sau Y.

Avem ghinion cu accidentarea Cristinei Neagu, dar si alte echipe au ghinioane, dar nu le cunoastem noi. Ungaria a venit la competitia asta fara vreo 7 jucatoare, Germania fara vreo 9, Olanda a jucat cu noi fara Broch si Groot… Fiecare cu durerile lui. Noi avem totusi o echipa experimentata, mult mai experimentata decat Rusia, care are in primul 7 si jucatoare foarte tinere.

Trebuie sa jucam mai bine, trebuie un angajament mult mai mare in faza defensiva, sa se mobilizeze mai bine, sa reducem cu cel putin 60% greselile tehnice si ratarile din situatiile de unu la unu, inclusiv aruncarile de la 7 metri. Asa am avea sanse reale de victorie. Altminteri, daca practicam acelasi joc ca in meciurile cu Ungaria, Spania si Olanda, e greu. Eu stiu ca echipa se aduna intotdeauna in momentele grele, mai ales atunci cand dispare liderul.

Nu stiu cat de pregatit e lotul ca sa acopere golul lasat de Neagu, dar stiu ca cei din conducerea tehnica au optat pentru linia de 9 metri, dupa Trofeul Carpati, pentru Zamfirescu si Polocoser. De aceea sunt surprins ca, avandu-le pe cele doua acolo, au apelat la Bazaliu, care a stat acasa, in perioada asta de vreo 8-10 zile, nu a fost in Franta, nu s-a pregatit cu lotul. Asa cum Ostase credeam ca va fi acolo, sper sa nu trebuiasca sa apeleze si la Ostase, sa o cheme de acasa. A fost optiunea lor si probabil ca au considerat ca, in caz de accidentari, sunt acoperiti cu Zamfirescu, care a participat la 2-3 Campionate Europene, cu Perianu, care are si ea vreo la 4 Europene, la vreo 3 Mondiale. Fetele trebuie sa faca pasul in fata acum.

Trefilov a fost un adversar traditional al meu, un rival. Trefilov este cel mai bun antrenor de handbal din ultimii 40 de ani, prin prisma rezultatelor. S-a vazut, in momentul in care a disparut de la echipa Rusiei, imediat s-au dus in lumea a doua a handbalului. Si-au revenit dupa intoarcerea lui si sunt sigur ca vor castiga Campionatul Mondial din 2019 si, e foarte posibil, si Olimpiada din 2020, pentru care se pregateste el. E un antrenor care gandeste, are o strategie buna, care pretuieste munca, disciplina, ordinea, dupa aceea vin alte lucruri. Astazi, toata lumea se bazeaza pe parte fizica, cine nu alearga si nu se lupta nu poate sa castige trofee. Ca e Rusia, ca e Romania, Norvegia, Franta… Cine alearga mai bine castiga!

Rusia are baza mai mare de selectie din campionatul intern, dar nu e momentul sa vorbim de strategii, in ceea ce ne priveste. Nu stiu unde era nationala acum, daca toata lumea din campionatul intern se baza mai mult pe romance (n.r. - HC Zalau, echipa lui Tadici, e singura din Liga Nationala feminina care are in lot doar romance), dar aveam o baza de selectie mult mai buna, jucatoarele tinere aveau posibilitatea sa joace mai mult. Eu nu sunt impotriva handbalistelor straine, dar cred ca ar trebui sa reimpunem regula cu maxim 3 straniere. Echipele, care vor in Liga Campionilor sau cupe europene, nu au decat sa isi ia cate vor, 5-6-100...", a declarat Tadici pentru Sport.ro.

Autor: Gabriel Chirea