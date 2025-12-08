Gigi Becali a participat luni, 8 decembrie, la Gala Fanatik, organizată în sala „Constanța” a hotelului Marriott din București, unde a vorbit despre situația actuală a FCSB.

Patronul roș-albaștrilor a vorbit, printre altele, și despre atacanții din Superliga. Latifundiarul din Pipera nu a avut nicio ezitare și l-a pus pe Bîrligea în fruntea listei.



„Bîrligea e numărul unu, cel mai bun atacant. El și David Miculescu. Bîrligea va fi cu Rapid”, a spus Gigi Becali.

Cifrele lui Daniel Bîrligea



Daniel Bîrligea traversează un sezon foarte bun. Atacantul născut la Brăila a strâns 23 de meciuri în toate competițiile și a reușit 7 goluri și 5 pase decisive.

În acest moment, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 25 de puncte după 19 etape. Roș-albaștrii sunt la doar două puncte de poziția a șasea, ocupată de Oțelul Galați, care asigură calificarea în play-off.



Pentru FCSB urmează o perioadă extrem de intensă. Pe 11 decembrie, campioana României primește vizita lui Feyenoord în UEFA Europa League. Apoi, pe 15 decembrie, roș-albaștrii se deplasează la Unirea Slobozia, iar pe 21 decembrie este programat marele derby cu Rapid, pe Arena Națională.

