ROMANIA - RUSIA, EUF EURO | Cristina Neagu, ca TERMINATOR! Mesajul trimis in ziua semifinalei de FOC. FOTO

Cristina Neagu a refuzat sa plece din Franta dupa accidentare.

Romania se dueleaza cu Rusia pentru un loc in marea finala de la EURO fara Cristina Neagu, cea mai buna handbalista din lume. Accidentata grav in partida cu Ungaria, Cristina a refuzat sa paraseasca Franta si a ales sa ramana la Paris ca sa-si sustina colege.

Cristina Neagu a postat o imagine cu genunchiul ei, care este infasurat bine. Ea se deplaseaza cu ajutorul carjelor, pe care le va folosi cel putin o luna.

"I will be back!", e mesajul de "Terminator" postat de Cristina in ziua semifinalei de foc dintre Romania si Rusia.

Selectionerul Ambros Martin a ales s-o cheme de urgenta pe Bianca Bazaliu din tara dupa accidentarea Cristinei Neagu.



AMBROS MARTIN: "A FOST UN SOC CE S-A INTAMPLAT CU CRISTINA NEAGU"

"A fost un soc tot ce s-a intamplat ieri, la meciul cu Ungaria, in momentul in care a avut loc acea accidentare, cand am vazut-o pe Cristina ca tipa de durere pe teren. De asemenea, a fost un soc pentru ca accidentarea a venit in ultimele minute, intr-un moment in care noi eram in dificultate. Dar am vazut reactia echipei, a incercat sa se adune fara Cristina.

Dupa meci, cand am stiut ca suntem in semifinale, reactia Cristinei a fost uluitoare. A iesit din camera si a inceput sa tipe de bucurie. Iar atunci, toate jucatoarele s-au adunat si au fost impreuna. Au fost sentimente extraordinare.

Echipa are o noua motivatie, o extra-motivatie pentru meciul de maine cu Rusia, in tentativa de a castiga acest meci, nu doar pentru noi, ci si pentru ea. Toata lumea stie cat si-a dorit Cristina sa realizeze ceva exceptional cu echipa nationala" a spus Ambros Martin.

Selectionerul Rusiei, veteranul Yevgeni Trefilov, a vorbit la conferinta de presa de dinaintea semifinalei despre duelul cu Romania - el a dezvaluit ca se asteapta la alta adversara.

"Sunt nerabdator, ca un elefant batran care nu sta jos de teama ca n-o sa se mai ridice. Dupa meciul cu Suedia (pierdut cu 30-39 de Rusia) m-am pus in pat cu gandul ca o sa jucam in semifinale cu Norvegia. Apoi, am primit un telefon de la Krasnodar si mi s-a spus ca vom juca impotriva Romaniei. Nu-mi venea sa cred.

Romania a pierdut-o pe Cristina Neagu? Te rog nu continua. Vreti sa inotam, inotam si sa stam pe mal? Mi-e teama ca ne bucuram prea devreme. O echipa nationala e compusa din jucatoare de la diferite cluburi, iar nivelul de pregatire este, de asemenea, diferit. Nu stiu cum va raspunde echipa la aceasta pierdere. Mi-e frica sa nu ne sufocam" a declarat selectionerul Rusiei, Yevgeni Trefilov.

