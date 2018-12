ROMANIA - RUSIA, HANDBAL FEMININ | "Va fi RAZBOI in semifinala! Suntem mandri de aceasta echipa!" Mesajul presedintelui FRH inaintea meciului

Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, anunta un razboi pentru semifinala EHF Euro 2018 contra Rusiei. El a analizat sansele nationalei lui Ambros Martin, fiind convins ca absenta Cristinei Neagu poate fi suplinita de restul jucatoarelor.

"Este corect, in momentul de fata Rusia este protagonistul in aceasta semifinala datorita multor motive. Noi ne ducem sa ne batem. Eu am un sentiment bun apropo de aceasta semifinala si imi convine pozitia de outsider. Exact asta vom face, ne vom bate si ne vom apara sansa noastra. Este o pozitie cucerita cu multa munca, cu sacrificii si nu dam din mana sansa asta asa usor.



Echipa o poate inlocui pe Cristina Neagu. Ea a avut o atitudine impecabila si foarte profesionista si umana in aceasta campanie. A adunat echipa langa ea, a fost o atmosfera fantastica, jucatoarele au stat tot timpul impreuna. In momentul in care a aflat diagnosticul a spus: <<Eu raman langa echipa>>. Lucrul asta conteaza foarte mult. In momentul de fata echipa Romaniei este unita, este o echipa de care suntem mandri.



Nu stiu daca aceste comparatii sunt fericite pentru mine pentru ca as spune invers, as spune ca Messi seamana cu Cristina Neagu. Ronaldo seamana cu Cristina Neagu. In niciun caz invers.



Eu sper sa fie mai multi romani (la meci). Avem nucleul de baza care ne urmareste si vine peste tot si ne sustine si le multumim cu aceasta ocazie. In zona Paris sunt foarte multi romani, am auzit ca vin si din zonele adiacente. Sper sa auda imnul cantat si sa avem aceeasi sustinere ca si pana acum.



Nu cred ca domnul Trefilov se simte foarte comod cand joaca impotriva Romaniei. Sa nu minimizam ceea ce am reusit la Trofeul Carpati. Trefilov a lasat 4 jucatoare importante sa se odihneasca. Pe teren au fost 7 campioane olimpice care au jucat cu Romania B. Sa nu minimizam rezultatul



Trebuie sa pastram o moderatie. Bianca (Bazaliu) nu a facut parte din lotul deplasat in Franta, antrenorul trebuie sa o evalueze intr-un timp foarte scurt pentru a vedea in ce forma de joc este. Speram sa fie la o forma sportiva ridicata si daca e introdusa pe teren, sa-si faca treaba. Nu cautam pe cineva cu bagheta sa faca o vraja. Forta este in grup" a spus Alexandru Dedu la Pro X.