ROMANIA - RUSIA, EHF EURO | Ce sanse realiste are Romania in semifinala de astazi! Cum se schimba jocul nationalei dupa accidentarea lui Neagu

Reporterul Pro TV, Adrian Costeiu, a discutat la Ora Exacta din Sport despre semifinala cu Rusia din aceasta seara.

"In 2007, Romania juca in aceeasi sala semifinala de Campionat Mondial cu Rusia, pierdeam atunci. Era primul turneu al Cristinei Neagu si ea spunea ca isi doreste foarte mult sa joace macar semifinala la acest turneu pentru ca se simte foarte bine in aceasta sala. Din pacate ea nu va fi pe teren si nu va sta nici macar pe banca. Nationala Romaniei s-a gandit la acest lucru, Cristina Neagu sa stea pe banca, insa nu este confortabil nici pentru ea si am pierde o jucatoare acolo astfel ca Neagu va fi in tribune si isi va incuraja colegele de acolo.



Va fi foarte greu, aproape imposibil sa reusim o noua surpriza in fata Rusiei. Am jucat foarte bine cu Norvegia, cu Germania, in prima grupa. Apoi jocul nostru nu a mai fost la fel de bun in grupa principala iar acum, fara Neagu, chiar va fi o mare provocare.



Ieri selectionerul Ambros Martin spunea ca trebuie sa vada situatia Biancai Bazaliu, ea s-a antrenat cu nationala inainte ca echipa sa plece in Franta. A fost o actiune comuna, Romania A si Romania B, au fost 39 de jucatoare. Bazaliu a jucat pentru Romania B in meciul amical cu Rusia castigat la 1 gol de catre echipa secunda a Romaniei la Trofeul Carpati. Rusia nu a avut atunci 3 dintre cele mai bune jucatoare. Bazaliu poate fi un factor X pentru nationala Romaniei. Ea a mai avut meciuri bune la CSM Bucuresti. In urma cu 2 ani a avut 5 goluri cu Midtjylland pentru ca jucatoarele daneze pur si simplu nu stiau sa se apere la ea. E o jucatoare care arunca foarte puternic, 90-95km/h. Dar nu are neaparat experienta pentru un astfel de meci si aici va fi interesant de vazut cum va gestiona Ambros minutele ei. Cu siguranta vom vedea momente in care Eliza Buceschi va juca inter stanga, Laslo va juca in centru si Geiger sau Dragut in dreapta. E clar, Rusia e o echipa puternica si absenta Cristinei Neagu va conta enorm" a spus Adrian Costeiu, prezent pe tot parcursul turneului in Franta.