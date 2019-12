Nu a mai rezistat si a rabufnit! Reactia DURA a unei handbaliste: "Noi, proastele astea, avem posibilitatea sa jucam la turneul preolimpic!"

Crina Pintea a raspuns cu un mesaj pe Facebook contestatarilor dupa esecul Romaniei la Campionatul Mondial de handbal.

Romania a pierdut drastic confruntarea cu Japonia si a terminat Mondialul din Japonia pe locul 12. Mai multi specialisti din lumea handbalului, dar si suporteri, au criticat dur evolutia tricolorelor la competitia din Asia.

Pintea, pivotul nationalei si al lui CSM Bucuresti, nu a mai rezistat si a postat un mesaj dur pe o retea de socializare: "Din pacate, pentru noi astazi s-a incheiat Campionatul Mondial, tot ceea ce vreau sa spun este ca din punct de vedere al "specialistilor" este unul ratat, dar totusi suntem in primele 12 echipe ale lumii. Franta, Brazilia, Ungaria sunt trei echipe puternice, o forta a handbalului mondial, au jucat pentru Cupa Presedintelui. Noi, "proastele astea, rusinea tarii", avem posibilitatea sa jucam la turneul preolimpic. Stiu ca fiecare e liber sa se exprime cum vrea si cum considera de cuviinta, insa dragii mei, eu vrea sa va spun: ca voi nu aveti idee ce simtit noi, nu aveti idee cat de mult ne dorim noi, nu aveti idee cat suferim noi, nu aveti idee cate sacrificii facem noi, nu aveti idee dupa un meci cat de putin dormim noi, nu aveti idee cate dureri avem noi", a spus Pintea.

Mesajul Crinei continua cu referire la sacrificiile intregului colectiv: "Noi, "rusinea tarii", am trecut prin mai multe de-a lungul anilor, noi am simtit durere, noi am cazut si ne-am ridicat, tot noi am fost si anul trecut, tot noi am fost la bine, dar tot noi suntem lagreu. Cat este de simplu sa stati in fata televizorului si sa ne criticati si, nu numai, sa ne jigniti in multe feluri, eu va intreb pe voi cei care stiti tot si despre toate, voi nu aveti copii? Sau, nu va ganditi ca intr-o zi veti avea si poate unii vor fi in locul nostrum va ganditi putin la lucrul acesta, va ganditi ce va simti copilul vostru? Nu spun ca noi suntem multumite, sigur se putea mai mult, sigur ca ne-am dorit mai mult. Dar in acest an atat s-a putut, insa sunt sigura ca vom reveni mai puternice, pentru ca noi nu vom renunta si noi vom juca pentru noi. Cu stima si respect! Uniti sub tricolor!".

Romania a incheiat a doua grupa principala de la Mondial fara nicio victorie si fara vreun punct.