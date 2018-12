ROMANIA - RUSIA | Ea va fi adversara Romaniei in aceasta seara: anul trecut, Rusia a pierdut argintul dupa ce a fost prinsa dopata | FOTO

Romania - Rusia, semifinala Campionatului European, se joaca in aceasta seara, ora 18:30.

Trefilov are in echipa de senioare acum una dintre handbalistele din pricina careia Rusia a pierdut medalia de argint la Campionatul European U19 in 2017. Antonina Skorobogatcenko va juca in aceasta seara impotriva Romaniei desi anul trecut s-a aflat in mijlocul unui scandal de dopaj.

Antonina Skorobogatcenko, alaturi de Maria Dudkina si Maria Dudina au depistate pozitiv cu Meldonium, iar Rusia si-a pierdut medalia de la Campionatul European Under 19 din cauza acestui scandal. Federatia Rusa de Handbal a primit o amenda de 20.000 de euro si nu mai are voie sa-si inscrie echipa nationala U19 in competitiile internationale timp de doi ani.

Antonina Skorobogatcenko a fost golghetera Rusiei la turneul la care Rusia a ajuns pana in finala motiv pentru care in acest an a fost convocota la nationala de senioare.