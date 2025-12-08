În 18 etape, echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat 38 de puncte, după ce a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri.



Pentru Rapid urmează meciul cu FC Botoșani de luni seară, de la ora 20:30. Dacă echipa din ”Grant” bate în Moldova, atunci se poate distanța față de adversarii direcți la cinci lungimi.



”Câștigă Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a dat răspunsul



Întrebat dacă Rapid poate câștiga titlul în actuala stagiune, Răzvan Lucescu a răspuns afirmativ, dar a semnalat că asta crede acum și că în martie se pot schimba radical socotelile, depinzând mult de cum vor gestiona giuleștenii perioada din iarnă.



”(n.r. Credeți că poate câștiga Rapid titlul?) Da. Acum, în luna decembrie, da. Va conta ce va fi însă în luna martie, aprilie.

Cu atât mai mult că punctele se înjumătățesc. Există o perioadă de întrerupere. De pregătiri. Se pot întâmpla foarte multe.



Acum, Rapid e favorită. Ce va fi martie, nimeni nu știe!”, a spus Răzvan Lucescu la Gala Fanatik.



FC Botoșani – Rapid, LIVE TEXT, de la ora 20:30



Pentru formația moldavă vine, diseară, un test extrem de dificil. Din mai multe motive! Pe teren propriu, FC Botoșani va primi vizita liderului Rapid. Echipa antrenată de Costel Gâlcă (foto) a fost cam vulnerabilă, la rândul ei, în ultima perioadă. Pentru că a fost învinsă, atât de FC Argeș în cupă, cât și de CFR, în campionat.



Această partidă ne va arăta dacă ascensiunea echipei lui Leo Grozavu a fost un simplu foc de paie sau nu. Pentru că, după criza de rezultate din ultimele săptămâni – o victorie, trei egaluri, două înfrângeri -, partida cu Rapid ori va readuce FC Botoșani pe drumul cel bun, ori va reconfirma intrarea ei pe o pantă descendentă.



De remarcat că, în caz de victorie, FC Botoșani va trece pe primul loc al Superligii, după etapa a 19-!



FC Botoșani – Rapid va fi LIVETEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30!

