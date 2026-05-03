Victorie spectaculoasă pentru echipa feminină a României la Campionatul Mondial Londra 2026, în a doua întâlnire din grupa 1, Stage 1A, scrie FRTM.

Vicecampioanele europene en titre au învins Coreea de Sud (#3 mondial), scor 3-2, la masa 3 din OVO Arena Wembley, după un efort admirabil al echipei României (#7 mondial).

Duelul din elita tenisului de masă a debutat excelent pentru echipa noastră, prin victoria clară obținută de Bernadette Szocs în fața lui Park Gahyeon, scor 3-0 (11-4, 12-10, 11-6), în urma unui joc gestionat în momentele importante. A urmat duelul dintre Elizabeta Samara și Kim Nayeong, în care sportiva din Coreea de Sud s-a impus cu 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-6), pentru a restabili egalitatea. În cel mai disputat meci, Andreea Dragoman a cedat la limită în fața lui Yang Ha Eun, scor 2-3 (8-11, 11-6, 11-6, 9-11, 7-11), după o confruntare echilibrată și intensă în schimburile de lovituri de la masa de joc.

România a revenit însă puternic în partea a doua a întâlnirii. Bernadette Szocs și-a impus tactica și ritmul de joc în fața sportivei Kim Nayeong, scor 3-0 (11-7, 11-6, 12-10), și a egalat la 2-2 într-un moment important.

În meciul decisiv, Elizabeta Samara a demonstrat forță mentală, experiență și siguranță în joc. Ea a revenit și a întors scorul în fața lui Park Gahyeon, pe care a învins-o cu 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-5).

Ultimul meci din grupă pentru România este programat duminică, de la 19:00, împotriva echipei din Taipei, iar tricolorele vor o nouă victorie importantă în perspectiva tabloului principal.